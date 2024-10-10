风衣后面多余的布料有什么用

前些天我国北方多地大幅降温，许多人换上了秋装。风衣防风又防寒，是很多人的出门首选。最近，“风衣后面多余的布料”成为社交媒体热门话题，一些网友对这块布料的用途感到疑惑。

天津工业大学纺织科学与工程学院服装设计与工程系主任、副教授何崟在接受科技日报记者采访时说，对外行而言，这块布料似乎只是为了让衣服看起来更有层次感，但事实上它的作用远不止于此。

关于风衣的故事，要追溯到19世纪末。当时，英国的工业化程度进一步提升，更多人进入工厂工作，需要一件合适的衣服通勤，而传统外套笨重又不实用。为了帮助人们更好地应对英国复杂多变的天气，设计师便创造了风衣这一服装品类。

在第一次世界大战期间，风衣在战场上迎来高光时刻。凭借保暖、防雨、抗风等性能，风衣成为英国士兵的“战壕装”。

“风衣背后额外的布料，最初是为满足士兵行军作战需求而设计。”何崟介绍。

士兵们不仅要面对寒风，还时常在雨中作战，而这片布料恰好起到了分流雨水的作用。当雨水打在士兵肩膀和背部时，这块布料可使雨水滑落，防止其渗入衣服，从而让士兵背部保持干爽。同时，士兵在长时间行军中，非常容易出汗。汗水容易在背后积聚，使衣物粘在皮肤上，造成不适。在行军过程中，风衣后面额外的布料随人体活动而摆动，好似一把扇子，帮助背部空气流通，避免汗水积聚。

除此之外，这块布料还有一定防护作用。早期风衣设计更多考虑士兵野外作战需要——他们不仅要应对恶劣天气，还要面对飞溅的泥水、沙尘甚至一些战斗中的飞溅物。额外的布料在一定程度上能为士兵的背部提供更多防护。

“如今，现代风衣不再是战袍，但这块布料依旧被保留下来。只不过，它更多服务于美学设计，成为风衣的一种设计元素。”何崟介绍，设计师可以通过剪裁、拼接等方式，对这块布料进行设计，让风衣更具时尚感和层次感。有些设计师甚至通过夸张的背部布料设计，打造更大胆、前卫的风衣风格。

何崟认为，风衣后面额外的布料从来不多余。它是风衣设计的点睛之笔，是功能性与美学的完美结合。（记者 陈 曦）