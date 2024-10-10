来听听00后大学生的“消费经”

随着新一批大学生进入校园，大学生活费成了许多家庭关心的问题。而对品牌商家来说，大学生作为典型的年轻消费群体，是不可忽视的对象。

近期，多家市场机构针对大学生消费行为发布调查研究报告。艾媒咨询预估2024年中国在校大学生的年度消费规模可达8500亿元。

如今已几乎全员00后的大学生，他们的消费有啥新特点？

校内商超和网购是高频选择

新生入学，不少家长关心的问题是：每月安排多少生活费合适？

艾媒咨询报告显示，41.1%的大学生月均收入在1500到2000元之间，34.3%的大学生月均收入在1000到1500元之间，此处的月均收入涵盖父母给的生活费、奖学金、兼职收入等多渠道经济来源。

看支出，数据显示，受访大学生中，七成以上月均支出水平集中在1000—2000元之间。不过，地域之间也存在差异。据天猫校园调查，在高校云集的一线和新一线城市，超一半大学生月均消费2000元以上。

数据显示，2023年我国各种形式的高等教育在学总规模超4763万人。考虑庞大的群体规模，大学生消费总量相当可观。

可支配的收入都花在哪儿了？从消费场域来看，校内商超购物和网络购物是较高频的选择。

一方面，校内商超不可或缺，随遇而“逛”、应急而“购”的特点明显。比如“恰好路过”“东西丢了急用”“想买些新鲜水果、酸奶和零食”等。

另一方面，网络购物已经成为大学生的主要购物方式。“需要什么，第一反应是去网上搜搜看。”在内蒙古读大学的李以珊说，自己已经在不同平台买出了窍门，比如有的平台上衣服、鞋和护肤品种类多；有的平台适合购入物美价廉的生活用品；有的平台买电子设备更安心。

饮食及日用品消费占一半

大学生最爱为什么买单？

美食与社交，是两大关键词。

艾媒咨询数据显示，饮食及日用品消费是大学生生活的刚需消费，结合大学生月均生活费来看，饮食及日用品消费在其整体生活费中的占比一般在50%左右。

看电影、聚餐则是大学生群体中最常见的社交娱乐方式。艾媒咨询分析师认为，社交娱乐类在大学生群体的非刚需消费中占比较大，细分领域的市场规模较为可观。

与此同时，00后大学生消费也呈现新趋势。

还拿美食来说，“中式养生”零食备受大学生喜爱。他们“既要放纵舌尖追求好吃，也想奉行养生吃得健康”。据天猫校园数据，大学生的健康食饮社交媒体热度大幅攀升，“医学生自然健康零食推荐”“大学生低卡养生冲泡饮分享”等帖子受到追捧。

来自浙江的大学生王倩淼平时会刻意购买低糖、谷物、全麦类食物。“我很关注食品成分，感觉健康好物会多带来一份快乐。”她说。从食品到运动装备、健身，越来越多大学生也更愿意为健康消费。

“吃出新意、颜值为王、玩之有道。”天猫校园报告这样总结当今大学生的消费特点。

容易“种草”，日趋理性

哪些因素会影响大学生消费？

天猫校园报告显示，商家促销活动，周围同学、朋友影响，各类博主“种草”对大学生消费影响最突出。

从新中式妆造、网红美食打卡到身材管理、户外探索，大学生往往站在消费的前沿，也是品牌“种草”较容易影响的群体。

不过，由于经济尚未完全独立，大学生虽是消费潜力股，却也往往是谨慎支出者。面临预算限制，大学生们有一套自己的理性“消费经”。

有人多方比较、做足攻略。天猫校园数据显示，52.8%的大学生会在购物前做攻略。“买大件物品前，我会先上网搜一搜这个品类的选购指南，明确自己的需求定位和产品的功能属性，然后再参考用户评价。”来自青岛的大学生谭东祐说。

有人善用小样，主打实用。“买香水前必买小样，喜欢才会入正装”“洗发水先用小样测试效果，使用体验达到预期再买”“积极争取大牌派样，产品试用好才考虑”……采访中，不少大学生表示，真正看重的是产品的实用性。

还有人积极参与各类促销、优惠活动。在武汉念大学的方弥雅自称“重度薅羊毛爱好者”，品牌优惠信息、二手平台折扣是她经常关注的内容。“我愿意花更多的时间精力来获得更加物美价廉的产品。”她说。