用AI生成他人声音构成侵权吗？

【案情】原告殷某是一名配音演员，他意外发现自己的声音被AI化后，在被告之一某科技公司运营的平台上对外出售。殷某将某科技公司、某软件公司、某文化公司等被告起诉到北京互联网法院，主张被告的行为已侵犯其声音权益，要求停止侵权、赔礼道歉并赔偿经济损失和精神损失。被告均否认侵权。某科技公司认为，其平台中的声音产品有合法来源，来自被告某软件公司。某软件公司称它使用的声音来源于被告某文化公司。某文化公司则认为它与原告有过合作，约定经原告录制形成的作品著作权归其所有。

法院经审理认为，因某软件公司系仅使用原告个人声音开发涉案文本转语音产品，该AI声音与原告的音色、语调、发音风格等具有高度一致性，能够引起一般人产生与原告有关的思想或感情活动，能够将该声音联系到原告本人，进而识别出原告的主体身份。因此，原告的声音权益保护范围包含本案所涉的AI声音。某文化公司对录音制品享有著作权等权利，但不包括授权他人对原告声音进行AI化使用的权利，在未经原告同意的情况下，授权某软件公司AI化原告声音的行为无合法权利来源。因此，某文化公司、某软件公司未经原告许可，AI化原告声音，构成对原告声音权益的侵犯，其侵权行为造成了原告声音权益受损，应承担相应法律责任。最终，法院判决某科技公司、某软件公司向原告赔礼道歉，某文化公司、某软件公司赔偿原告共计25万元。

【说法】我国民法典将人格权独立成编，以立法形式将保护“声音”写入民法典，明确参照适用肖像权的形式保护自然人的声音，体现了对人格权益全面尊重和保护的立法精神。声音作为一种人格权益，具有人身专属性，任何自然人的声音均受法律保护，对录音制品的授权并不意味着对声音AI化的授权，未经权利人许可，擅自或许可他人AI化录音制品中的声音，构成侵权。

当前，很多短视频和读书软件会使用AI声音作为配音，随着AI语音合成技术的广泛应用，声音被收集、合成、制作、模仿甚至篡改的现象越来越普遍。本案判决明确认定在具备可识别性的前提下，自然人声音权益的保护范围包含AI生成声音。通过裁判为新业态、新技术划定应用边界，并亮明兼顾保护人格权益与引导技术向善的司法态度。

（案例来源：最高人民法院，本报记者倪弋整理）

《 人民日报 》（ 2024年10月10日 19 版）