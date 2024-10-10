江苏卫生健康云临床检验平台上线

本报南京10月9日电 （记者姚雪青）记者从江苏省卫生健康委获悉：江苏省卫生健康云临床检验平台已上线，全省将逐步实现医疗机构间178项临床检验结果互认共享。目前，全省已有147家医疗机构完成院内信息系统与省卫生健康云临床检验平台接口软件开发及测试，其中开始推广使用的有80家，覆盖全省各设区市。自今年9月以来，已上传群众检验报告1475万份。

2023年9月，江苏省卫生健康委积极回应民意和群众关切，实现了省卫生健康云影像平台互联互通，全省所有公立医疗机构全面开展医学影像检查结果线上共享互认。

江苏省卫生健康委副主任张金宏介绍，省卫生健康云临床检验平台按照“统一采集、统一存储、统一质控、统一调阅、统一互认、统一开发使用”的思路建设，改善群众看病就医体验，促进合理检查检验，减轻群众看病就医负担。同时，也为医生提供可靠的诊断辅助，提高医生工作效率和诊断准确性，从而提高诊疗服务质量。

今年6月，省卫生健康云临床检验平台启动建设。目前，全省医疗机构正在开展接入与院内信息系统改造工作，将于10月底完成全省所有三级甲等公立医疗机构接入与共享互认，12月底前，全省所有三级公立医疗机构及50%二级公立医疗机构接入与共享互认。

《 人民日报 》（ 2024年10月10日 12 版）