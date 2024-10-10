近年来，全球范围内的超重和肥胖问题日益严重，成为威胁公众健康的主要挑战之一。肥胖不仅影响生活质量，更是糖尿病、心血管疾病和代谢综合征等慢性疾病的重要诱因。随着肥胖人群不断增加，如何科学有效地减重成为亟待解决的问题。记者采访了西安交通大学第一附属医院内分泌科主任医师施秉银。

施秉银介绍，肥胖的成因复杂，既有遗传因素，也与不良的生活方式密切相关。因此，在减重过程中，选择适合个体情况的干预方式至关重要。

生活方式干预。对于大多数超重和轻度肥胖的人群来说，生活方式的调整应是首选。饮食控制和运动干预是最基础的手段。减少高热量、高糖分食物的摄入，增加蔬菜、水果和优质蛋白质的比例，配合规律运动，可以有效控制体重。研究表明，限时进食不仅有助于体重管理，还能改善代谢健康。

药物减重。对于身体质量指数（BMI）超过30，且合并有高血压、糖尿病等代谢综合征的中重度肥胖患者，经过生活方式干预不能达到理想减重效果者，药物治疗可以作为辅助手段，但需严格遵循医学指导。当前，市场上用于减肥的药物种类繁多，其中一些药物如GLP-1受体激动剂（例如司美格鲁肽）本身主要用于糖尿病治疗，但也有一定的减重效果。必须强调的是，药物使用应根据患者情况决定，避免盲目跟风或滥用。近期，一些非糖尿病患者盲目使用降糖药物减肥，可能会引发低血糖等严重副作用。

减重手术。对于BMI超过40，或BMI在35以上且伴有严重健康问题的患者，减重手术是治疗手段之一。然而，手术并非所有人群都适用，且伴随一定风险，患者术后仍需坚持健康生活方式，以维持效果。因此，减重手术仅在其他方法无法取得效果时考虑。

药物减重和减重手术各有适用人群和效果。无论选择哪种方式，都应在医生指导下，根据个人健康状况和治疗需求科学评估，制定个性化的治疗方案。

此外，针灸、按摩等中医方法和很多中药单药、组方也有一定减重效果，可根据患者情况合理使用。

施秉银总结了5个科学减重的小提示——

控制饮食。减少高糖、高脂食物摄入，增加纤维、优质蛋白质和健康脂肪的摄入，有助于控制体重。

限时进食。设定固定的进食时间窗口，如每日8小时内完成所有进食，有助于改善代谢健康。

坚持运动。每周进行150分钟以上的中等强度运动，如快走、游泳或骑车，配合适当的力量训练，增加基础代谢率。

定期监测。记录体重、腰围等指标，及时调整饮食和运动方案，保持长期的健康管理。

保持心理健康。减重过程中，避免压力过大或情绪化进食，保持积极心态，有助于长期坚持。

《 人民日报 》（ 2024年10月10日 12 版）