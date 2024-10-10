每餐主食100克、蔬菜150克、水果50克，上午、下午分别加餐水果50克……河南漯河万安老年公寓，健康照护师陈聪根据监测日志，对78岁的蒲风祥作了健康评估后，进一步完善老人的就餐方案。

“老人处在术后恢复期，且患有糖尿病。我们建议少食多餐，加强血糖监测。”进入护理行业近10年的90后陈聪说。

房间里，蒲大爷一边看电视，一边吃水果。“歇歇眼睛，咱们散散步吧。”陈聪提醒。在陈聪的搀扶下，蒲大爷在30米长的楼道里走了两个来回。

去年5月，蒲大爷刚来公寓时，却是另一番情景。“从医院做完手术转过来，身上插着管，还戴着呼吸机。”陈聪回忆。

做好医疗护理的同时，陈聪和同事一起为蒲大爷制定了照护方案。科学护理见效了，老人恢复好过预期。

“小姑娘懂医护、会照料，我眼瞅着老伴从恢复意识到慢慢学会自理。”蒲大爷的妻子宋大妈说。

2015年，从护理专业毕业的陈聪应聘到万安老年公寓。20岁出头的她，一度因未能考入大医院而懊恼。

2022年8月，河南省首届养老服务职业技能大赛举办。陈聪在健康照护师比赛中夺得二等奖。赛后，她收到河南省职业技能大赛组委会办公室印制的职业技能等级证书，自此多了一个新身份——健康照护师。

健康照护师2020年被正式纳入国家职业分类大典，并于2022年有了国家职业技能标准。运用基本医学护理知识与技能，健康照护师在家庭、医院、社区及长期护理服务机构等场所，为照护对象提供健康照护及生活照料服务。

“以前认为只要不怕吃苦就能胜任。现在明白，健康照护师还应学会应急处置、对症护理、心理照护……”陈聪说。

术后恢复期的蒲大爷，一开始不愿意多活动。得知老人爱吃桃，陈聪以吃桃鼓励他下床走路；得知老人好胜心强，陈聪主动发起掰腕比赛，又故意输掉，让老人保持力量恢复训练的热情……时间长了，通过肢体语言或面部表情，陈聪便能明白老人的意思。

今年年初的一个上午，老年活动室里正在开展表演活动。手指操后是唱歌环节。陈聪注意到，85岁的万秀梅老人唱歌时嘴角偏歪，手脚活动也不太积极。察觉到异常，她推测可能是脑梗，立即让老人停下来休息，并联系康复科医生。由于发现及时、处理得当，老人经过治疗后得以恢复。

在93岁的徐爱荣老人屋里，记者见到了正在串门的万秀梅。两位老人围坐在小圆桌边，下起了跳棋。陈聪给徐爱荣出谋划策，但还是败下阵来。“你看看，我的脑袋瓜还是好使！”万秀梅笑呵呵地说。

万安老年公寓是一家医养结合示范机构，现入住老人143人。“在我们这里，既懂生活照料又懂健康护理的复合型人才非常受欢迎。”老年公寓负责人王卫峰说。

“健康照护师满足品质化、个性化、多样化的健康照护需求，呼应老龄化社会的现实关切，同时提供了许多就业机会。”漯河市人社局职业能力建设科科长李海平说。今年，漯河大规模开展康养照护技能人才培训，助推“人人持证、技能河南”建设。

“让健康养老更有保障，我们还得再加把劲儿。”已是二级健康照护师的陈聪，打算“挑战”更高等级。她身边有一名刚入职的00后护理员，也在为考取健康照护师做准备。

《 人民日报 》（ 2024年10月10日 12 版）