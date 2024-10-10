这两个眼病很常见 不重视预防麻烦不断

眼睛是人体重要的器官之一，不当的用眼习惯会导致眼部疾病，危害身体健康。说起眼健康，有一部分眼科疾病比较常见，例如麦粒肿、高度近视等处理不当会严重影响患者的生活质量。针对这两种眼科疾病，北京大学第一医院眼科主任冯云，北京医院眼科副主任喻晓兵在做客《全民爱眼共筑睛彩》系列科普直播时给出了自己的建议。

高度近视不重视 严重者会失明

喻晓兵介绍，如果近视度数大于600度，眼轴长度大于23或者23.5毫米属于高度近视。高度近视并非单纯戴眼镜就能解决问题，而是有可能会出现很多眼底问题，甚至会导致失明，因此提醒大家如果出现高度近视，一定要尽早到眼科来检查。

高度近视的人40岁、50岁以后伴随年龄增长，或者剧烈运动容易出现眼底问题，比较常见的有玻璃体浑浊，例如眼睛前面经常有黑影飘来飘去；视网膜脱离，这时尤其危险。视网膜脱离如果不急诊做手术，可能会有失明风险。此外，老年人高度近视还会出现黄斑区萎缩，导致失明。

高度近视患者，日常生活中要注意避免剧烈运动。剧烈运动的界定因人而异，比如尽量避免加速度的运动，例如坐游乐场里的过山车，忽上忽下；避免激烈的体育运动，例如跳水、打球等。有时候有些高度近视人群坐飞机、搬重物，甚至做俯卧撑、举哑铃等类似的加速搬运动作都有可能会引起玻璃体的牵拉导致裂孔，引起视网膜脱离。因此，应该定期到眼科检查，医生会提醒患者做一些预防性的治疗。

此外，高度近视者一旦出现飞蚊症要非常注意，建议及时到眼科就诊。如果出现黑影或者闪光症状，并且黑影、闪光逐渐增加的时候，也建议尽早到眼科就诊，进行预防性治疗。

“针眼”又红又疼 可能是眼皮状态不好

冯云介绍，“针眼”是一种通俗的说法，指在上眼皮或下眼皮上出现一个小包，会出现又红又疼的症状，也叫麦粒肿。实际上，我们的眼皮和皮肤一样也是有腺体的，在眼皮里面叫睑板腺，因为种种原因，当腺体功能出现障碍时开口有可能堵住，呈现像包一样的结构，继发感染就会出现又红又疼的包。

日常生活中如果饮食结构不好，比如爱吃辣、甜食吃得多、过于挑食；经常化妆、粘贴假睫毛、做双眼皮等都会影响睑板腺的健康。另外，螨虫感染、睫毛脱落等问题也会造成眼皮不健康。

当眼皮又红又疼的时候，建议及时就医，合理使用抗生素眼药水进行局部抗炎，有时候炎症可能很快得到控制。如果拖得时间比较长，眼皮内部会出现一些肉芽组织增生，这时就只能通过手术治疗了。

“预防麦粒肿，大家照镜子时可以细心些，注意观察眼睛周围。”冯云介绍，如果发现眼睛上有一个个小颗粒，这可能是早期征象，这时睑板腺功能已经开始异常了，有一些病人的眼睛还会有异物感。出现睑板腺功能障碍的时候，可以积极地治疗，医院有相关的治疗可以帮助患者改善这种状态。

少用电子产品 给眼睛留些休息时间

“对于眼科医生来说，为了眼健康，建议孩子们尽量少用、不用电子产品。”喻晓兵说，孩子预防近视除了不能持续看书、不长时间近距离用眼，还要让他们尽量望远，课间休息时间建议孩子们走出教室，每天户外活动的时间要保证两个小时。

现代人用手机的时间比较多，要充分认识手机、平板等电子产品对眼睛的危害，不仅使近视加深、干眼加重，而且加重将来黄斑变性的可能性，对眼睛非常不友好。两位专家建议，必要的时候才用电子产品，不必要的时候大家尽量望远、尽量休息。望远可以减少近视，闭眼休息可以减缓干眼。另外，从全身疾病的角度看，糖尿病、高血脂也会导致眼睛的疾病，所以，要关注自己的血压、血糖、血脂、尿酸等指标，多培养一些对眼睛友好的爱好来缓解压力，例如散步、跑步等。