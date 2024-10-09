直播预告：共筑新时代家庭心理健康防线

2024年10月10日是第33个世界精神卫生日。今年宣传主题为“共建共治共享，同心健心安心”，旨在通过多种途径的宣传活动，进一步普及心理健康和精神卫生知识，倡导全社会共建心理健康体系，共治心理健康问题，共享心理健康成果，提升各行业心理健康服务水平，提高公众心理健康素养。

10月10日14:00，中国婚姻家庭研究会原副会长樊爱国，北京大学第六医院副研究员范肖冬，北京中医药大学东方医院党委副书记、脑病二科主任医师郭蓉娟，北京同仁堂股份有限公司党委副书记、总经理张朝华做客“人民好医生”直播间，就心理健康话题与大家进行分享。欢迎届时收看。

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