直播预告：依托紧密型县域医共体 守护县域群众健康

2019年起，人民健康在国家卫生健康委医政医管局指导下，开展全国县级医院能力提升典型案例宣传展示活动，挖掘和树立县级医院典型，营造良好社会舆论氛围，特策划推出《县级医院院长谈能力提升》系列访谈。

10月11日上午10:00至11：00，连州市人民医院院长揭育胜将做客直播间，以《依托紧密型县域医共体 守护县域群众健康》为主题，谈县级医院的建设、发展与未来。欢迎届时收看。

专家介绍：

揭育胜，医学博士、主任医师、硕士生导师；中山大学附属第三医院感染科新发突发传染病专科主任、负压重症病房病区主任；连州市人民医院（帮扶）任党委副书记、院长。国家卫健委病原微生物实验室生物安全评审专家；广东省肝脏病学会肝炎专业委员会副主任委员；广东省医学会感染病学分会委员兼秘书长；中华预防医学会感染性疾病防控分会委员；中国医药生物技术协会生物安全专委会委员。

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