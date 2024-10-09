直播预告：“强迫症”真的是病 专家教你如何识别

2024年10月10日是第33个世界精神卫生日。随着社会压力的不断增加，压力与身心健康的关系越来越受到社会大众的重视。回家没洗手、出门没带口罩、书页有折角、图片凑不满九宫格、鞋子没摆放整齐，办公桌上的每一样东西，大到显示器小到便签贴，都必须放在专属的位置，否则就会整个人都不好了。日常生活中，我们会将这些行为戏称为“强迫症”。然而真正的强迫症患者可不会像我们这么轻松，他们的强迫行为往往会给他们的工作和生活带来严重的障碍，让家人们也感到担忧。

2024年10月10日14:00-15:00，上海交通大学医学院附属精神卫生中心副院长、中国心理卫生协会副理事长王振将做客“人民好医生”科普直播间，就强迫症的防与治等问题进行交流，欢迎届时收看。

嘉宾简介

王振，上海市精神卫生中心主任医师，博士研究生导师，上海领军人才，上海交通大学医学院附属精神卫生中心副院长，上海智慧心理评估与干预工程技术研究中心主任，中国心理卫生协会副理事长，上海市心理卫生服务行业协会会长，中华医学会精神医学分会常务委员，中国医师协会精神科医师分会委员，中国神经科学会精神病基础与临床分会常务委员，中华医学会行为医学分会委员，中国医促会精神健康医学分会副秘书长。

如何收看：

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