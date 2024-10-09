北京红星美凯龙环保质量月收官

今年九月，北京红星美凯龙积极响应国家号召，同城五家商场联动，以“建美居家环保，共享绿色生活”为主题，同步开展“环保质量月”活动。推广绿色环保理念，提振绿色家居消费，领跑京城高品质家居消费热潮。

活动期间，北四环商场通过对“星承诺·心服务”的深化落实、星级商户评选的严格标准及绿色领跑项目，强调了质量在家居消费中的核心地位。同时开展消费者满意度调查，深入小区，共同推动绿色生活理念的普及与实践。

至尊Mall展开了面向消费者的“环保质量月”调研活动，同时举行了两次“环保质量月”进社区活动，并通过问卷调研，宣传红星美凯龙及品牌绿色环保理念，让消费者绿色消费更安心。

全球家居1号店则在商场线上、线下等渠道的显眼位置实现了物料的全面覆盖，确保消费者在进入购物环境的第一时间就能接收到“环保质量月”的信息，进一步提升公众的环保意识和质量意识。

西四环商场先后开展了“环保质量月”主题直播、品牌环保质量故事演讲比赛等多重项目。在“环保质量月”主题直播中大力宣传红星美凯龙的绿色环保理念，对绿色领跑品牌进行讲解，为落地活动吸引客流近1000+，掀起绿色家居消费风潮。

东五环商场则联合市场监督管理部门开展“质量月”1+1手拉手活动，邀约五星商户、“绿跑”商户等参与，提升商户质量意识和服务水平，促进商户加强自身管理能力。同时，联合“绿跑”品牌依诺举办沙龙活动，并开展绿色环保质量月的直播宣传，传播“绿色环保”环保理念。

“绿跑”品牌即绿色领跑品牌，是由红星美凯龙与中国质量认证中心联合推出“家居绿色环保领跑品牌”榜单上榜品牌。“环保质量月”中，“绿跑”品牌成为重要主角，活跃于各个商场的主题活动中，作为环保标杆，展现质量的重要性。

全球家居1号店通过体现绿跑五星商户镜头展示“绿跑”品牌的LOGO、口号及核心理念，并利用社交媒体平台进行广泛传播。同时，从品牌理念、产品特色、店铺体验等方面展开“绿跑”品牌逛店学习分享活动，推广“绿跑”品牌的产品，提升全员对环保和质量的重视意识。在至尊Mall举行的“环保家居嗨购日”期间，“绿跑”品牌与商场优选品牌联盟一起举行促销活动，进行环保质量月直播，将绿色、环保理念更生动鲜活地传递给了消费者。

北京红星美凯龙相关负责人表示，日常经营中，“环保质量月”将成为常态，北京红星美凯龙将与商户、消费者一起持续“建美居家环保，共享绿色生活”。