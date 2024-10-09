直播预告：重阳节关爱老人泌尿健康

随着人口老龄化的加剧，老年人群体的健康问题日益凸显，其中老年泌尿系统疾病的高发态势尤为引人关注。这其中，良性前列腺增生是引起中老年男性排尿障碍原因中常见的一种良性疾病，发病率也随着老年男性年龄的增长而增加。

10月11日15:00-16:00，北京医院泌尿外科首席专家、医学博士、主任医师王建业，南方医科大学南方医院泌尿外科主任吴芃，解放军总医院第一医学中心泌尿外科副主任袁清作客“人民好医生”直播间，深入探讨老年男性最常见的泌尿系统疾病良性前列腺增生等问题，欢迎届时收看。

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