瑞幸咖啡开启“百位营养师联合推荐小蓝杯”活动

10月8日，瑞幸咖啡携100位医学与健康领域专家及营养师开启“百位营养师联合推荐小蓝杯”活动，旨在传播和科普咖啡健康理念，倡导饮用咖啡的健康生活方式。

《2021咖啡健康化趋势洞察报告》显示，在主流饮品中，咖啡是国民认可度位居前列的健康饮品选择，其健康价值受到日益关注。北京营养师协会理事顾中一认为：“咖啡饮品中的咖啡因，有助于增加脂肪氧化率，促进体重和体脂的减少，同时帮助提升运动耐力和反应敏捷性。”近年来，喝咖啡已经成了年轻人的日常选择，被视为一种健康的生活方式，在年轻群体中越发受到追捧。

自2023年8月以来，瑞幸咖啡相继在上海、杭州、北京等城市举办“瑞幸咖啡健康中国行”系列活动，不断深化咖啡健康知识普及，传播咖啡与运动的正向关系。注册营养师于良建议：“运动前1小时喝一杯咖啡，有助于保持肌肉功能和改善肌肉力量。”

今年5月，瑞幸咖啡还与北京大学医学部联合成立了“北大医学瑞幸咖啡健康创新基地”，将在咖啡健康领域进行更多的研究、交流和科普活动，共同探索咖啡与健康之间的深层联系，为消费者带来更多健康选择。

瑞幸咖啡将立足于“专业、年轻、时尚、健康”的品牌主张，通过更干净的配方打造更健康的咖啡饮品，引领咖啡健康消费趋势。不断推出如生椰拿铁、橙C美式、柠C美式、柚C美式、椰青冰萃美式等深受消费者喜爱的高品质健康咖啡饮品，推动咖啡健康实现更广泛、更深入的普及，引领行业向着健康化、品质化方向加速迈进。