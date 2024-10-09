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人民优选来了

燕麦杯真的健康吗？选材制作有讲究

陈子源

2024年10月09日08:58 来源：人民网

近年来，燕麦杯因制作便捷、美味可口、营养丰富等原因备受大众喜爱。关于制作一份“合格”的燕麦杯，你是否有很多疑问：怎样挑选燕麦片等各种食材？燕麦杯只有隔夜才“正宗”吗？燕麦杯可以长期频繁食用吗？

人民优选来了——

本期指导专家：中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授何计国。

(责编：王连香、高雷)




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