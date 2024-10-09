贵州毕节：医疗资源合作共建帮助群众解决“看病难”

贵州省毕节市七星关区55岁的尚先生长期肚子疼且难以正常进食，曾多次就诊未明确病因。记者了解到，他近期来到本地的浙江省人民医院毕节医院（简称浙毕医院）就医。经诊断，尚先生的十二指肠患有肿瘤，不能再拖延下去。浙江来的医师团队在国产机器人辅助下，为他进行了“保留胰头的十二指肠切除术”，术后7天尚先生就出院了。

“本来是抱着试一试的态度，没想到医生医术精湛，我的病情得到了及时干预治疗。”尚先生说。

长期以来，地处乌蒙山腹地的毕节诊疗设备和医疗技术存在许多短板，类似机器人辅助手术在当地长期无法开展。近年来，随着一批批国家区域医疗中心建设项目加快落地，更多优质医疗资源下沉，医疗资源薄弱的西部地区有了新的突破口。

从钱塘江畔引入优质医疗资源到乌蒙山，毕节抓住这一机遇，以改善本地医疗环境。2022年底，浙江省人民医院同毕节市第一人民医院共建国家区域医疗中心，毕节市第一人民医院也由此改名为浙江省人民医院毕节医院。

为尚先生操控机器人手术的医生金巍巍是浙江省人民医院胃肠胰外科副主任，也是第二批派驻浙毕医院的专家之一。

今年3月来到毕节后，金巍巍将线上多学科讨论、机器人辅助微创手术等治疗理念和方法推广到了浙毕医院胃肠外科。“使用机器人进行手术，手术视野更加清晰、操作起来更加稳定，能够让患者出血少、恢复快。”金巍巍介绍，来到毕节的半年多时间，她负责进行的机器人辅助下的各类手术已超过20例。

浙毕医院院长张骏介绍，医院共建后，双方按照“品牌、技术、管理”三平移的原则，浙江省人民医院已分两批次累计派出34名业务及管理骨干常驻浙毕医院，参与学科发展、技术提升和行政管理工作。其中，包括建设心血管疾病诊疗中心等3个诊疗中心以及骨科、泌尿外科、重症医学等5个重点临床学科，以推动浙毕医院医疗水平与浙江省人民医院“同质化发展”。

“要提升本地医院的诊疗能力，做好医学人才技术的‘传帮带’必不可少。”张骏介绍，浙毕医院通过成立“名医工作室”、实施“骨干培育”工程等行动，持续以“输血”“造血”相结合形式帮助毕节培育本地医学骨干人才。

2年前由浙江省人民医院派驻过来的张骏，除了是浙毕医院管理者，擅长脊柱外科手术的他也是浙毕医院脊柱脊髓外科的学科带头人。近两年时间，张骏带着科室医生成功开展腰椎微创融合手术、脊柱侧弯畸形矫形手术等。该科室医生靳鹏说：“浙江来的‘名医’不仅手把手教我们先进的手术技术，更重要的是给我们带来了治疗理念的转变，过去不能做的手术我们现在也能开展了。”

经腋窝入路甲状腺癌根治术、腋窝小切口心脏瓣膜置换术、机器人辅助胰十二指肠肿瘤根治术……国家区域医疗中心建设以来，浙毕医院已实施贵州省及西南地区首例医疗技术20多项，填补了当地许多空白，使得多项先进医疗技术在欠发达地区落地生根。

明显减少当地患者外出就医的同时，浙毕医院还吸引了大量市外、省外患者来院就诊。初步统计，浙毕医院成立以来，已接诊市外患者68560人次，其中省内市外来院就诊45662人次。医院开展的三级、四级手术和微创手术连续两年维持30%以上的增长，帮助更多乌蒙山区及周边群众解决“看病难”“看病远”“看病贵”等问题。（记者李凡）