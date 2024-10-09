国家医保局通报无锡虹桥医院涉嫌欺诈骗保情况

新华社北京10月8日电 近日，江苏省无锡虹桥医院涉嫌欺诈骗保相关情况被曝光，引起社会广泛关注。国家医保局8日通报，检查发现，该院涉嫌违法违规使用医保基金2228.4万元，其中以勾结中介或以免费体检为名，拉拢诱导参保人员虚假住院，通过伪造医学文书、虚构诊疗服务等，涉嫌欺诈骗取医保基金1179.2万元，最终金额以实际核实为准。

据悉，9月23日，国家医保局派出飞行检查组进驻无锡虹桥医院，在当地公安机关配合下，初步查实有关情况。通报指出，案件呈现如下特点：

一是有组织团伙式作案。医院法定代表人、实控人王为民，与院长胡玉芝、无锡市癌症康复协会分队负责人陶燕娜等人勾结。陶燕娜利用工作便利，以无锡虹桥医院有“优待”为名，介绍病友及老人虚假住院。医院医保信息部王贵敏负责对接，联系医生开具入院手续，交给护士长安排“住院”。虚假住院参保人员除个别接受体检外，多数不做任何检查诊治，在医院免费吃住2至3天即出院。

二是全链条专业化造假。接到虚假住院人员信息后，由临床医生根据患者个人状况，“量身定制”虚假住院方案。医院内科、外科、骨科医生，编写糖尿病、腰椎间盘突出等慢性病诊断，据此下达虚假医嘱、开具虚假处方、编造治疗记录。体检中心、放射科、超声科、检验科等根据医生诊断，直接从超声等图像报告库中，复制、截取与诊断对应的其他患者影像图片，对报告数值进行手动修改，伪造对应的CT、核磁共振、超声、血尿化验等报告记录。

三是涉案人员计件提成。一次虚假住院编造费用5000至8000元，用于骗取套取医保基金。参与造假的人员从中提成，中介每介绍一人分50元；参保人员每“住院”一次分200至300元；负责虚假诊疗的医生每单分50至80元，其他医护人员每编造一份检查检验报告分15元。

四是设置阴阳账簿、真假病区。医院财务部以白条减免或现金支付形式，为参与虚假住院的人员支付提成，资金往来记录在私设账簿中，在明面账簿上则通过伪造的会计凭证予以掩盖。同时将虚假住院病人与正常住院病人分别安置，使用不同的病区代码予以区分，限制假病人行动区域，控制人员知悉范围。该院医生供述，甚至连本院医生也不知道这些病人登记在自己所在科室住院。

五是恶意对抗调查。该院采取多重对抗手段，妄图以“死无对证”应对调查。一是集体串供。医院管理层与部分医务人员、参保人员相互串供。二是篡改病历。伪造影像图片，对存在造假瑕疵的部分病历进行篡改。三是销毁账簿。指使相关人员企图销毁检查资料和会计凭证，均被公安机关查获。四是删除数据。大量删除CT、核磁共振影像图片，删除财务主管人员电脑主机信息，篡改药品耗材采购、销售电子记录，后被医保部门、公安机关恢复。

据了解，截至目前，当地医保部门已解除该院医保服务协议，启动行政处罚程序，并将对参与欺诈骗保的参保人员依法依规处理。当地公安机关已对医院法定代表人、院长、介绍假病人的中介以及参与骗保的医务人员等24名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并对集体串供、销毁财务凭证、篡改病历、删除数据等违法行为开展调查。

下一步，国家医保局将进一步指导江苏省医保局，对无锡100家定点医药机构进行全面排查。同时，将在全国范围内组织开展严厉打击欺诈骗保专项行动，集中整治医保领域群众身边的不正之风和腐败问题。