在浙江嘉兴经开区城南街道金穗社区，依托数字化服务，城南街道所有公共文化设施及服务项目都在“15分钟品质文化生活圈”微信小程序中呈现，辖区居民只要动动手指，即可了解“圈内”设施、活动、社团、志愿服务等信息，参与感兴趣的文化活动。这种创造性建设一刻钟便民生活圈的做法，受到社区居民欢迎。

一刻钟便民生活圈，是以社区居民为服务对象，服务半径为步行15分钟的范围内，以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，多业态集聚形成的社区商圈。近日，商务部等11部门办公厅（室）确定了全国第四批城市一刻钟便民生活圈试点地区60个、城市一刻钟便民生活圈首批全域推进先行区试点地区15个。随着一刻钟便民生活圈建设扩容升级，越来越多市民将享受到便利、高品质的社区生活。

柴米油盐、针头线脑等都是民生需求，民生无小事，事事关民心。在居民家门口，购物、餐饮、家政、快递、维修等基本保障类业态要齐全，推动一刻钟便民生活圈建设，可通过引进品牌企业、扩充现有网点功能等方式，完善社区服务功能，配齐配优业态种类，让消费更便捷；可因地制宜引进知名品牌连锁企业，发展文化、娱乐、休闲、社交、康养、健身等品质提升类业态，让消费更舒心。

这些年，我国稳步推进一刻钟便民生活圈建设，取得积极成效。为进一步提高便民生活圈服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平，更好满足人民日益增长的美好生活需要，一刻钟便民生活圈建设要“因城施策、一圈一策”，创新社区消费场景，提升居民生活品质，将一刻钟便民生活圈打造成保障和改善民生、促进消费的重要载体。

一刻钟便民生活圈建设，要根据社区人口结构、消费习惯以及商业网点底数等情况，增强资源整合能力和统筹协调能力，把便民生活圈建设与城市更新、老旧小区改造、腾退空间利用等城市治理一体谋划、统筹推进。要营造有机的社区商圈生态系统，推动一刻钟便民生活圈与养老托育圈、文化休闲圈、健康健身圈、金融服务圈、快递服务圈等相融，丰富多元化、多层次的消费场景，改善居民消费体验。

眼下，许多社区借助大数据、人工智能等新技术，加速探索智能化管理和数字化服务，高效又惠民。各地要坚持守正创新，在提升实体商业服务质量与水平的同时，充分利用新技术推动业态和模式创新，构建一刻钟便民生活圈智慧服务平台，实现线上线下互动，满足即期消费，激发潜在消费。希望各方共同努力，加快建成更多布局合理、业态齐全、功能完善、智慧便捷、规范有序、服务优质、商居和谐的城市便民生活圈，在服务基本民生、促进消费升级、畅通城市经济微循环方面发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 19 版）