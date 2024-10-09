寒露时节，如何健康养生

10月8日是二十四节气中的寒露。国家卫生健康委邀请有关专家介绍“时令节气与健康”有关情况。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，寒露标志着深秋已至，天气逐渐由凉爽向寒冷过渡。此时昼夜温差变得更大，呼吸道传染病防治和心脑血管健康成为重点。此时阳气初收，应适时添加衣物，保持良好的个人卫生习惯，保持室内空气流通，适当运动。

中国科学院院士、中国中医科学院广安门医院主任医师仝小林说，自古民间就有“秋燥”的说法。因为到了秋天之后，气温下降，空气变得干燥，容易出现皮肤发干、眼睛发涩、口干咽干等各种症状。这就需要养阴和润燥。首先是多喝水，及时补充水分。梨、莲藕、荸荠、鲜芦根和鲜麦冬，可以放在一起榨汁喝，还可以水煮之后喝，能够起到养阴、润肺、润燥的功效。另外，还要注意保暖。所谓“寒露脚不露”，就是寒凉已经显露了，足部要注意保暖的意思。中医有很多方法御寒，全身都比较怕冷的人群，可以用艾灸灸关元、气海、足三里等穴位，或用暖水袋外敷肚子、腰、腿等部位。

首都医科大学附属北京朝阳医院主任医师童朝晖说，每年的秋冬季节，呼吸道疾病整体增加。从病原和症状上来讲，流感和支原体肺炎是不同的，流感主要是由流感病毒引起的，一部分会加重导致肺炎，主要表现为发热、嗓子疼、干咳等，如果合并细菌感染或到了肺炎以后也会有痰。流感的治疗需要用抗流感病毒药物。支原体肺炎一般是由肺炎支原体引起的，往往症状较轻，也会有发热、干咳的情况。支原体肺炎的治疗往往要用抗生素。流感和支原体肺炎都属于自限性疾病，流感的病程一般是7到10天，支原体肺炎一般是10到14天。流感的高危人群是老人和儿童，特别是一些有基础疾病的人。

中国疾病预防控制中心研究员常昭瑞说，每年10月到第二年3月是流感等呼吸道传染病的高发季节。通过接种流感疫苗可以有效减少感染、发病和重症发生的风险，通常接种流感疫苗2到4周以后抗体可达到保护性水平。如果在流感流行季来临前未能完成接种，在整个流行季也可以接种。接种当年的流感疫苗可以预防甲型和乙型流感。

中国医学科学院阜外医院主任医师张宇辉说，随着天气转冷，昼夜温差较大，心血管疾病的风险增加。秋冬季节，血管生理性的收缩增加，所以要强调降压的规范和达标。一般推荐血压目标为130/80mmHg以下，也要根据患者的年龄和合并靶器官损伤的情况来确定降压适宜目标，并在医生的指导下进行降压药物种类和剂量调整。

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 13 版）