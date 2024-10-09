服务构建新发展格局 赋能人民美好生活

邮政业是国家重要的社会公用事业，是国民经济的基础性、战略性、先导性产业，在助力公共服务均等化、畅通经济循环、促进要素流通等方面发挥着重要作用。中国邮政集团坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续打造核心竞争优势，加快推进战略任务落地，取得了显著成效，今年在《财富》世界500强中位列第八十三位，营业收入和利润均居世界邮政第一位。

坚持高质量发展，经营业绩平稳向好。普遍服务全面提质达标，网点转型深入推进，业务种类叠加拓展，服务内涵不断丰富；寄递业务狠抓时限提升、成本压降、市场拓展、能力建设，竞争优势加速集聚；邮储银行全力落实“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务，资产总额稳居国有第五大行，一级资本排名“全球银行1000强”第十二位；中邮保险提升专业能力，深化价值成长，保费规模、新业务价值进阶行业前五。今年1至8月，邮政集团完成收入4721.71亿元，实现利润704.76亿元，保持良好发展态势。

坚持服务国家大局，“国家队”作用充分发挥。全力服务乡村全面振兴，以体系化推动规模化发展为目标，立足乡村特色产业和重点客群，加快推进“一品一策”“一业一策”“一类一策”建设，持续增强农村物流网络能力，不断健全邮政普惠金融体系，着力破解农业农村“销售难、物流难、融资难”问题；全力服务“一带一路”建设和国家重大区域战略，在服务新发展格局方面发挥了积极作用。

坚持改革攻坚，竞争能力持续提升。首条洲际航线“南京—卢森堡”成功开通，美国航线开通取得突破性进展，在打造自主可控国际物流体系上迈出坚实步伐；打破行政区划统筹京津冀陆运网、航空网布局，京津冀寄递一体化加快推进；扎实做好分类核算、分类结算，积极稳妥推进分业经营改革；全面深化寄递业务改革，管控效率、运营效益、资源效能有效提升。

坚持创新驱动，科技赋能成效凸显。深入推进数字邮政建设，寄递数字化应用全面发力，加快推动生产作业由“劳动密集型”向“智能化、无人化”转变、从“汗水物流”向智慧物流演变，有效支撑时限提升、降本增效、运营管控；邮储银行新核心系统加速迭代，“云柜”模式全面推广，软硬件国产化替代加快推进，实现了关键技术自主可控，以数智化为特征的邮政新质生产力加速形成。在2023中国数字化创新评选中，中国邮政荣获数字化影响力企业奖。

今年是万国邮联成立150周年，世界邮政日的主题是“促进各国通信和赋能各国人民的150周年”，充分体现了邮政这个全球最大实体服务网络在促进各国循环流通、赋能人民美好生活上的责任与担当。面对新一轮科技革命和产业变革浪潮，站在崭新起点，中国邮政将同各方一道继往开来、携手前进，始终与时代同行、与人民同心，以高质量发展和高品质服务赢得认可，以高效能改革和高水平创新开创未来，以无处不在的网络畅通循环、传递美好、连接幸福。

以“发展赋能”守护美好生活。进一步发挥好普遍服务在助力公共服务均等化中的主导和兜底作用，发挥好寄递业务行业主力军作用和关键时刻兜底作用，发挥好邮储银行服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石作用，以核心功能的使命担当、核心竞争力的全面打造，推动主责主业高质量发展，更好满足人民群众美好生活用邮需要。

以“服务赋能”促进循环流通。持续完善陆航一体、运行高效、覆盖全国、通达全球的服务网络，充分发挥12万辆邮车和42架全货运飞机的能力优势、全球174个口岸的渠道优势，不断强化与万国邮联框架下各国邮政的双边多边交流合作，以畅通互联、运行高效的邮政网络持续助力世界各国和地区经济社会发展；充分发挥邮政资源禀赋优势，体系化推进服务乡村全面振兴，完善县域商业流通体系解“销售难”、建强农村寄递物流体系解“物流难”、健全普惠金融体系解“融资难”，带动千乡万村小产业融入经济大循环、助力千家万户小农品对接全国大市场，更好助力打通“大动脉”、畅通“微循环”。

以“改革赋能”构建核心优势。全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，系统推进邮政全面深化改革，通过对标对表加快构建高标准市场化体系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，实现资源配置效率最优化和效益最大化；扎实推进规范化体系、优化运营管理体系、健全服务质量管控体系、全面构建风险管控体系，实现治理体系和治理能力现代化；蹄疾步稳推进分业经营改革、持续深化寄递业务改革，以改革激发动力活力、构建核心优势，努力实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

以“数智赋能”推动转型变革。加快打造新质生产力体系，深入推进数字邮政建设，以数字化、智能化解决关键特定问题为导向，促进各类生产要素向发展新质生产力集聚，全面赋能业务发展和管理提升，推动实现技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级。

大道如砥，行者无疆。中国邮政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“人民邮政为人民”的使命担当，持续深化改革创新，加快推动高质量发展，服务构建新发展格局，赋能人民美好生活，为加快推进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献！

（作者为中国邮政集团有限公司党组书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 10 版）