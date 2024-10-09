全链条整治电动自行车超速

不久前，工业和信息化部会同公安部、应急管理部等部门，对最新修订的《电动自行车安全技术规范》公开征求意见。《电动自行车安全技术规范》是该领域的强制性国家标准。相较现行标准，拟修订的“新国标”在提高防火阻燃性能、防范非法改装行为、限制车速等方面提出进一步要求。

当下，我国的电动自行车保有量不断提升，给群众提供了出行便利，但也产生了一些不可忽视的风险隐患。现实中，电动自行车引发的安全事故不时发生，一个重要原因是部分电动自行车超速行驶。有的消费者为了追求更快的行驶速度、更长时间的续航，让商家非法改装，大大增加了道路交通风险。

电动自行车改装难度小、门槛低，网上就能查到解除限速的操作指南，一些车主都能自行完成违规改造。针对这些问题，此次征求意见稿进一步完善了相关规定，明确了电动自行车控制器、蓄电池互认协同要求，改进了电动机额定功率测试方法，增加了对电动机最高转速的限制。增加对电动自行车进行违规改造的技术难度，同时提升相关检测与测量的便捷性与准确性，有助于从源头遏制非法改装行为。

电动自行车强制性国家标准与时俱进，只是推动行业健康发展、保障公共安全的第一步，更重要的是让规范落地落实。就限速问题而言，2019年版的国标就规定了电动自行车的最快行驶速度。现实中，一些人冒着安全风险想突破限速标准，部分商家则将解除限速作为隐性服务予以提供，削弱了强制性国家标准的约束力。

从这个意义上说，让“新国标”落地，还得多管齐下。应针对电动自行车超速问题进行全链条整治，从生产源头，到销售终端，再到车辆上路使用，不断强化监管与执法力度。特别是针对网点分布广泛的经销商，应实施严格的监督措施，一旦发现非法改装行为，必须依法严惩，真正形成震慑。

（摘编自《安徽日报》，原题为《为超速电动自行车按下“减速键”》）

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 05 版）