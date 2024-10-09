红十字事业发展开创新局面

习近平总书记强调：“我国红十字事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，中国红十字会是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带。”

近年来，中国红十字会适应新形势新任务，紧紧围绕党和国家中心任务，增强责任意识，推进改革创新，加强自身建设，会员规模超过1700万人，志愿者人数达293万，在重大灾害救援、扶贫济困、促进国际合作、维护人民生命健康等方面发挥了重要作用。

推进改革创新，加强自身建设

改革是红十字会推进中国特色红十字事业持续健康发展的重要法宝。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国红十字会不断深化改革创新，加强自身建设，不断推动各项工作取得新进展新成效。

依法治会行稳致远，进而有为——

2023年11月1日，纪念《中华人民共和国红十字会法》颁布30周年座谈会在人民大会堂举行。多年来，中国红十字会坚持依法治会、依法履职，有力促进了红十字事业长期、健康、持续高质量发展。

2017年，全国人大常委会对红十字会法作出修订，进一步体现了党和政府对红十字事业的重视和支持，为推进中国特色红十字事业高质量发展提供了坚强的法治保障，成为新形势下推动中国特色红十字事业改革发展的重要里程碑。

一条条法律法规、一份份政策文件，有效推动各级红十字会运行更加规范。新修订的红十字会法，对红十字会内部治理结构作出了新的规定，理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构不断完善，明确要求各级红十字会设立监事会，有力促进了红十字会综合性监督体系的形成……

基层组织遍地开花，硕果累累——

抗洪抢险，帮助转移群众；走进田间地头为缺少劳动力的家庭灌溉浇水、抗旱护苗……在湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市河溪镇河溪社区，常年活跃着一支身穿红马甲的队伍——河溪社区红十字工作站志愿服务队。

2020年5月，中国红十字会总会印发《关于加强红十字会基层组织建设的指导意见》，提出红十字会基层组织是红十字会在基层履行法定职责、开展红十字工作的具体组织者和实施者，承担着直接联系和服务群众的重要职能。近5年来，全国红十字系统加强基层组织建设，提升基层组织服务群众能力，在乡镇、街道、社区、学校、医院、企事业单位等发展基层组织20余万个。

公开透明扎实推进，质效齐升——

2020年12月，中国红十字会总会印发《关于进一步推进中国红十字会信息化工作的指导意见》，要求着力打造“数字红会”，推动全国红十字系统各项工作高效运转、公开透明，提升公信力，为开展业务工作、研究决策和推进公开透明提供数据支撑。

近年来，中国红十字会优化升级应急指挥、项目管理、财务管理、志愿服务管理、博爱通等信息系统，建设红十字会数字运营平台，打造“数字红会”“智慧红会”；持续推进全国红十字系统透明度指数评价，目前已覆盖全部省级和地市级红十字会，有力促进组织信息、财务信息、业务信息和捐赠信息公开。

服务国家大局，助力改革发展

中国红十字会紧紧围绕党和国家中心任务，服务国家大局，助力改革发展，扎实做好人道救助，积极开展人道服务，努力改善最易受损群体的生活境况，为群众排忧解难。

高效开展应急救援，服务国家应急工作——

四川雅安等地发生洪涝灾害，紧急调拨赈济家庭包、单帐篷、毛巾被、冲锋衣、折叠床等救灾物资12500件；湖南衡阳、湘潭、郴州等地发生洪涝灾害，紧急调拨赈济家庭包3500件；吉林临江等地洪涝灾害，紧急调拨赈济家庭包、单帐篷、折叠床、毛巾被1800件……今年夏天，我国多地持续出现强降雨，中国红十字会总会快速调拨救灾物资，根据灾区需要派出红十字救援队，协助做好受灾群众安置救助工作，为防汛救灾贡献力量。

近年来，中国红十字会在全国建成红十字应急救援东部、南部、西南、西北、北部、中部等六大协作区，形成总会统一指挥、区域协调联动、各地协同配合的应急救援新机制；建成搜救、医疗、供水、大众卫生等各级各类救援队1000余支，成为国家应急救援体系的重要组成部分；建设物资储备库1100余个，全系统常规物资储备保持在200万件以上……

巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴——

“我的两亩茶园，今年鲜茶叶卖了3万多元。”陕西省西乡县峡口镇渔河村茶叶种植户祝师祥说。2020年，西乡县红十字会在村里实施“博爱家园”项目，不仅修建了产业路，还投入22万元产业发展资金用于支持茶农发展产业。如今，茶叶产值稳步增长，村民收入更有保障。

2023年4月，中国红十字会总会、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《关于进一步推进红十字“博爱家园”建设助力乡村振兴工作的意见》，在农村全面部署推动红十字“博爱家园”建设。目前“博爱家园”项目已实现160个国家乡村振兴重点帮扶县全覆盖。

深化国际交流合作，提升中国影响力——

2019年至2022年，中国红十字会作为红十字会与红新月会国际联合会副主席国红会，积极参与国际联合会领导委员会决策，参与国际红十字和红新月运动治理，为《联合会2030战略》制定以及《塞维利亚协议》修订等贡献中国智慧。

中国红十字会力所能及地开展国际人道主义援助工作，向国际重大灾害和冲突地区提供紧急现汇和物资援助；实施红十字与“一带一路”同行计划，发起设立丝路博爱基金，开展“一带一路”大病患儿人道救助计划，积极救助阿富汗、蒙古国先天性心脏病患儿，为沿线部分国家援建医疗设施并派出援外医疗队……

维护生命健康，传播人间大爱

中国红十字会紧紧围绕保障人民生命健康，积极开展应急救护、人道救助、人体器官捐献、造血干细胞捐献和无偿献血工作，助力健康中国建设。

推进应急救护，织牢织密安全“救护网”。

“我已拨打120急救电话，请尽量不要移动身体，以防加重伤势，我会守护着你直到救护车来。”不久前，广东惠州市委党校红绿灯路口附近发生一起交通事故，一名骑电动车的老人被汽车撞倒在地，头部出血。惠州市红十字生命相约志愿服务队队长罗慧发现后，迅速拨打求救电话，并从车上取出急救箱，为老人处理外伤。老人被急救车送到医院，得到了及时救治。

近年来，中国红十字会与国家卫生健康委、教育部、交通运输部等13部门联合开展“关爱生命 救在身边”行动，实施“红十字救在身边”重点工作项目，加强重点行业领域应急救护培训和急救设备配备，推动应急救护培训，开展取证培训1526万余人，累计在学校、社区、交通场站等公共场所配备自动体外除颤仪6.5万余台。

开展人道救助，为全民健康贡献力量。

今年六一国际儿童节当天，在西藏日喀则，牧民嘎堆接到了中国红十字基金会工作人员的电话。工作人员告诉嘎堆，他的儿子能够享受“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”和社会爱心捐赠资金的联合救助，无需自付手术费用。不久，嘎堆14岁的儿子顺利进行了先心病手术治疗。

近年来，中国红十字会开展先心病患儿筛查，覆盖20个省份，筛查儿童超过130万人；开展“罕见病关爱行动”“地贫救助行动”等项目，关爱大病患者及患者家庭；实施红十字爱眼护眼工程和关爱乡村少年眼健康项目，覆盖650余所中小学，70余万名学生受益；实施彩票公益金儿童大病救助项目，投入资助金额近13.7亿元，救助先心病、白血病等大病贫困患儿近4.8万人；实施急救干预、慢病管理等项目，500余万人受益……

扎实组织“三献”，点亮更多生命之光。

“我就想帮助有需要的人，让他们能有活下去的机会。”今年2月，浙江杭州志愿者徐毅在定点采集医院捐献174毫升造血干细胞混悬液，成为浙江省第1000例造血干细胞捐献者。他的造血干细胞将给一名白血病患者带去治愈的希望。

近年来，中国红十字会联合相关部委，出台一系列关于推动无偿献血工作、加强造血干细胞捐献工作、促进人体器官捐献工作健康发展的政策文件，推进“三献”工作。目前，31个省级红十字会和近300个地市级红十字会建立起无偿献血或造血干细胞捐献志愿服务队，中华骨髓库累计入库数据345万人份，实现捐献1.8万例；中国红十字会总会成立中国人体器官捐献管理中心专家委员会，30个省级红十字会成立了器官捐献管理机构，人体器官捐献志愿登记人数超过690万，实现捐献5.5万余例。

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 04 版）