进来聊聊！直播带货，你踩雷了么？

人民网10月9日电 （记者崔元苑）近期，多名直播电商头部主播接连带货“翻车”，引发社会对相关领域消费问题的高度关注。随着直播电商蓬勃发展，一方面新形式为消费市场注入了新活力，另一方面规范与监管面临了不少新挑战。

在人民网“人民投诉”平台上，相关维权投诉也居高不下。夸大其词、虚假宣传、质量低劣、食品安全问题、缺斤短两、货不对板、“低俗”带货、售后缺位等相关问题被大量投诉，影响了消费者对直播带货的信任，也在一定程度上破坏了直播行业的健康生态。

直播带货作为一种新兴的商业模式，发展潜力巨大。在当前直播带货行业亟待重塑信任的背景下，即日起，人民日报“读者来信”版与人民网“人民投诉”平台联合发起相关问题建议征集，邀请广大网民就直播消费中遇到的问题、自身权益受损的经历、如何推动直播经济健康发展等说看法，提建议。欢迎您扫描上方海报二维码进入征集页面留言或发送材料至人民日报“读者来信”版（邮箱：rmrbdzlx@126.com 传真：010—65368495）。

让我们一起行动，集中各方智慧、凝聚各方力量，共建和谐消费环境，推动消费供给提质升级。

点击上图进入留言专页