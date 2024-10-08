坚决查处！国家医保局要求做好无锡虹桥医院欺诈骗保案后续处置

新华社北京10月8日电 针对江苏省无锡虹桥医院涉嫌欺诈骗保情况，国家医保局实施专项飞行检查，已得出检查结论。国家医保局8日发布通知，要求江苏省医保局做好无锡虹桥医院欺诈骗保案后续处置。

通知明确，坚决查处涉案医院，要督促无锡市医保部门严格按照相关要求，做好飞检后续处理、处罚、整改等工作，该追回的医保基金坚决追回，该解除协议的坚决解除，该行政处罚的坚决处罚到位；公开谴责涉案人员，要督促无锡市医保部门对在本起欺诈骗保案件中存在集体串供、伪造病历、销毁账本、删除数据、篡改系统、对抗检查等恶意行为的有关人员，予以点名道姓的公开谴责。

同时，及时移送相关线索，要督促无锡市医保部门加强部门协同配合，及时将监督检查中发现的违法违规违纪问题线索按要求移交公安、卫生健康、市场监管、纪检监察等部门；迅速落实举报奖励，要督促无锡市医保部门切实落实举报奖励制度。

此外，通知明确，认真开展纪法教育，督促江苏全省各级医保部门加强普法宣传和警示教育；深入全面开展检查，举一反三全面深入排查无锡市相关定点医药机构医保基金使用情况，并建立健全长效机制，深化以案促改、以案促治。