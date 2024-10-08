国家卫生健康委：健康教育要有机融入现有的教学活动

人民网北京10月8日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“时令节气与健康”有关情况，并回答媒体提问。

“儿童青少年这个阶段的健康是我们全生命周期健康的重要基础。在今年上半年，国家卫生健康委专门发布了‘健康素养新66条’，也就是在日常工作生活中大家应知应会的一些基本健康知识和技能。” 国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在发布会上介绍，为了帮助孩子们养成良好的健康习惯，国家卫生健康委会同教育部门联合印发了通知，将“健康素养66条”的核心内容纳入到学校的健康教育，主要包括8个“融入”：融入体育与健康课程，融入“学生心理健康大讲堂”，融入教师培训，融入校内讲座，融入主题班会，融入校园环境，融入家长课堂，融入学生实践活动。

米锋表示，在具体的实践中，国家卫生健康委强调要把握好几个工作原则：一是健康教育要有机融入现有的教学活动，不给学生、老师和家长增加额外负担；二是充分考虑学生不同阶段的认知和身心发展特点，以及地域特色等，增强针对性，有区别，不搞“千篇一律”；三是倡导家庭、学校、社会联动，共同承担守护学生健康的责任。

“另外，我们也正在组织编写适用小、中、高年级学生的‘健康素养66条’系列健康知识读物，通过动漫、小人书等形式，增加趣味性，让孩子们能够爱看、看得懂，最终会应用。通过这些，从小培养孩子们当好自己健康的第一责任人。”米锋说。