如何缓解“秋燥”？中医专家推荐“五汁饮”

人民网北京10月8日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“时令节气与健康”有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，自古民间就有“秋燥”的说法，从中医角度如何理解“秋燥”？在秋冬交际之时，应该如何养生来预防秋燥？

中国科学院院士、中国中医科学院广安门医院主任医师仝小林表示，“秋燥”是因为到了秋天之后，气温下降，空气变得非常干燥，中医《黄帝内经》里讲“燥胜则干”，所以到秋天的时候经常出现皮肤发干，眼睛发涩，口干、咽干等各种症状，这时候需要养阴和润燥。

“首先是多喝水，及时补充水分，这是最基本的。”仝小林说。他介绍了清代瘟病学家吴鞠通的“五汁饮”，是治疗瘟病后期“伤阴”用的方子，缓解“秋燥”的时候也可以用，而且在家做起来比较方便。包含梨、莲藕、荸荠、鲜芦根和鲜麦冬，放在一块儿榨汁后直接喝，也可以兑一点蜂蜜、黄糖等调味，还可以水煮放凉之后喝，能够起到养阴、润肺、润燥的功效。

“如果搞不全这些食材，使用其中一两种也可以，其他可以用椰汁、鲜牛奶、鲜石斛、鲜百合、鲜银耳替代，主要是用可以养阴润燥的食物，秋天在家里制作简易的饮料。”仝小林说。