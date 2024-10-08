呼吸道传染病高发季如何科学应对？中疾控专家详解

人民网北京10月8日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“时令节气与健康”有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，随着秋冬季的到来，呼吸道感染的患者有所增加，呼吸道疾病的传染源有哪些？不同呼吸道传染病的潜伏期有何不同？是否都会发病？“一老一小”又该如何科学应对？

中国疾病预防控制中心研究员常昭瑞表示，秋冬季是呼吸道传染病的高发季节，患者和部分无症状感染者是呼吸道传染病的传染源，引起呼吸道传染病的病原包括病毒、细菌、衣原体和支原体等。病毒主要包括流感病毒、新冠病毒、呼吸道合胞病毒和腺病毒等，细菌有肺炎链球菌以及百日咳的鲍特菌，还有引发猩红热的A族β型溶血性链球菌和流行性脑脊髓膜炎的脑膜炎奈瑟菌等，还有肺炎支原体和肺炎衣原体等。

常昭瑞说，引起不同呼吸道传染病的病原不同，潜伏期也不同，也就是接触病原到发病的时间间隔也不同，比如流感的潜伏期一般是1到4天，通常是2天；百日咳是7到10天。并非接触呼吸道传染病的病原都会发病，这取决于感染病原的种类、传染力的大小以及个人的免疫状态、健康状态，以及暴露程度和防护程度等。

幼童和老年人是呼吸道传染病防控的重点人群，对此，常昭瑞建议，在保持良好的个人卫生和健康生活方式的基础上，还要加强以下几个方面的措施：一是针对疫苗可预防的呼吸道传染病，要按照免疫程序及时接种疫苗。二是在呼吸道传染病高发的季节，老年人和幼童尽量避免前往环境密闭、人员密集的场所，如果确需要前往，要科学佩戴口罩，减少感染的风险。三是加强对老年人和幼童的日常监测，如果出现发热、咳嗽等症状，要视情况及时就医，遵医嘱科学安全用药，在就医过程中，患者包括陪同人员都要做好防护，避免交叉感染。此外，如果在家庭成员中出现呼吸道传染病患者，要尽量避免近距离接触家庭内其他成员，尤其是避免接触老年人和儿童。