中国科学院院士赵继宗： 脑机接口技术让科幻照进现实

“随着医学技术的不断纯熟、精进，脑机接口将成为神经诊疗领域的一把利器，助力治疗更精准高效，为患者带去康复的希望。”中国科学院院士、国家神经系统疾病临床研究中心主任赵继宗近日做客“向新而行·人民健康科技创新成果转化”系列节目时说。

在节目中，赵继宗针对脑机接口技术的实际应用、成果转化进展、产业多方协作等话题分享观点，并鼓励脑机接口领域的工作者在科研探索的“马拉松赛”中保持恒心和韧性，为科技成果转化开新局、拓新路。

科技“破冰” 开创神经功能障碍诊疗新机遇

“大脑在活动时，其不同部位会发出不同的电波，可利用电极等装备先将脑电波收集起来，再利用内置芯片将脑电波进行转换，进而传输到脑外设备上。通过特殊装备将脑电波收集、转换、再与外界相连的这套流程，是脑机接口的完整动作。”赵继宗介绍，脑机接口目前有三类应用方式：一是侵入式，将电极嵌入大脑皮层里；二是非侵入式，患者佩戴一个带电极的头盔，引流脑电波；三是半侵入式，将电极置于颅骨内、硬脑膜外。

赵继宗说，作为前沿医学与科技的融合范例，脑机接口技术正展现出发展潜力与活力，为神经系统疾病后功能障碍的患者诊疗带来突破，“对于长期处于昏迷状态或意识微弱的意识障碍患者，医生凭借临床经验很难判断患者的康复率。脑机接口技术能够帮助医生判断患者的残存认知与情感反应，还能制定具有针对性的康复治疗方案”。他还提到，在脑卒中、脑外伤所致的偏瘫、失语，阿尔茨海默病，脊髓损伤等神经性疾病的临床应用上，脑机接口技术也发挥着积极作用。

在人工智能等现代技术的不断迭代下，以脑机接口技术为代表的新力量正快速渗透于医疗行业。“意念打字、隔空取物等具有科幻感的场景，都得益于脑机接口技术的发展。尽管在临床应用方面仍处于试验阶段，但发展势头锐不可当。”赵继宗相信，脑机接口技术将在转化应用中不断成熟，成为临床诊疗的得力助手。

中国科学院院士、国家神经系统疾病临床研究中心主任赵继宗做客人民网。

纵横联动 多元融合共促技术创新

作为一项高度交叉、深度融合的综合性工程，脑机接口技术的发展与突破绝非单一学科所能实现。从神经科学的基础研究到计算机科学的前沿探索，从材料科学的创新应用到生物医学工程的精密实践，脑机接口技术全链条各环节均扮演着重要角色。

赵继宗将参与到研发中的每一方比作精密的小齿轮，唯有全链条上所有的齿轮紧密咬合，才能推动脑机接口技术不断进步。“神经科医生负责揭示大脑医学机理，为脑机接口设计提供临床支撑；计算机科研人员专注开发高效、安全的算法与数据处理技术，确保信息准确、快速地传递于脑机之间；材料科学家则不断研发新型生物相容性材料，构建稳定、持久的接口界面；而生物医学工程师需要通过技术整合，设计出符合人体特点的脑机接口系统”。

当前，首都医科大学附属北京天坛医院和北京脑科学与类脑研究所就脑机接口临床应用开展深入合作研发。作为项目负责人，赵继宗介绍了两个单位如何打好成果转化“合作战”：“研究所承担了前期多学科的各项基础研究工作，确保完成制造脑机接口的相关设备；天坛医院负责利用神经学科优势，促进脑机接口技术在神经内科、神经外科、影像麻醉、ICU等相关科室落地。由于各自专攻领域不同，在实践中磨合成为学科间紧密合作、协同创新的‘粘合剂’。”

在加强基础和临床研究、推动多学科合作之余，赵继宗也强调了企业参与其中的必要性，“科技蜕变为成果后，还需再通过生产成为产品，最终为病患送去健康福祉，企业的支持是加快这一转化流程的必要条件之一”。

赵继宗（左）就脑机接口、科技成果转化等话题分享观点。

育才引才 不断提升团队实力和水平

如果科研院所、医疗机构和企业是科技创新成果转化的孵化器，那么人才则是让孵化器持续运作的源动力。培养“既可精专科、又可跨学科”的专业人才，对于推动脑机领域科研“开花结果”有着关键意义。

在赵继宗看来，随着我国对脑机接口领域的越发重视，这一专业正迎来人才储备期。“多所高校先后成立了脑机接口相关学科或学院，不少医学院校已逐步将人工智能课程纳入基础课程，还有一些理工科院校也积极涉足该领域，通过教学与研究双轨并行，鼓励学生深入探索脑机接口技术，为培养未来的脑机接口专家奠定基础”。

以天坛医院为例，赵继宗介绍了医院构建脑机接口多学科团队融合的路径。“医院规划建立脑机接口专科病房，力争整合神经内科、神经外科、影像科、ICU、手术室、麻醉科等相关科室，以及计算机科学、材料科学、工程学科等理工科高端人才，共同组成科研与临床紧密结合的团队。此外，医院还通过国际交流、人才引进等方式，不断提升团队实力与国际化水平”。

尽管脑机接口这一未来产业蕴藏很大潜能，但赵继宗认为热潮之下还需“冷思考”，“脑机接口技术的临床应用涉及复杂的伦理问题，其中包括治疗对象的筛选、治疗权限的界定、设备使用的合规性等，建议为脑机接口技术的临床应用提供清晰的法律边界和伦理准则，更好保障患者安全、促进技术发展、推动成果转化落地”。