直播预告：这两个眼病很常见 不重视预防麻烦不断

眼睛是人体重要的器官之一，不当的用眼习惯会导致眼部疾病，危害身体健康。说起眼健康，有一部分眼科疾病比较常见，例如麦粒肿、高度近视等处理不当会严重影响患者的生活质量。

针对这两种眼科疾病，10月9日15:00-16:00，北京大学第一医院眼科主任冯云，北京医院眼科副主任喻晓兵将做客“人民好医生”直播间，为您讲讲关于这两种眼科疾病的科普知识，欢迎届时收看。

专家介绍

冯云，北京大学第一医院眼科主任，教授，主任医师，博士生导师。第十二届国家药典委员会医学专委会委员，中华医学会眼科视觉生理学组委员，中华医学会北京医学会眼科青年副主任委员，中国医师协会眼科分会青年委员，中国民族卫生协会眼科干眼研究型学组副组长。

喻晓兵，主任医师，教授，博士研究生导师，北京医院眼科副主任。中华预防医学会老年健康与医养结合专业委员会委员，中国卫生信息与健康医疗大数据学会眼科专业委员会秘书长，中国医师协会眼科分会眼底病专业委员会委员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。