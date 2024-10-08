研究团队发现抑制HIV强效抗体

科技日报讯 （记者金凤）记者近日从南京大学获悉，该校科研人员与清华大学、天津大学、中国科学院武汉病毒研究所科研人员组成的联合团队从羊驼体内分离出一种能结合人体免疫缺陷病毒（HIV）受体的抗体。通过工程化改造，该抗体可实现HIV的完全抑制，有望为艾滋病治疗带来新方法。相关研究论文发表在国际学术期刊《自然·通讯》上。

论文共同通讯作者、南京大学医学院教授吴稚伟介绍，艾滋病是由HIV引发的全身性疾病。CD4是HIV进入宿主细胞的主要受体，是HIV药物研发的重要靶点。然而，目前唯一的CD4抗体药物在抑制HIV的广谱性和效率上存在不足，患者长期应用还会产生耐药性。因此，探索更有效的HIV中和抗体成为当务之急。

“我们从羊驼体内分离出上千个CD4抗体。其中，Nb457抗体在抑制HIV方面展现出巨大潜力。”吴稚伟告诉科技日报记者，联合团队构建了一系列假病毒，以模拟全世界有代表性的117种HIV毒株，实验发现Nb457抗体能够有效抑制其中116种病毒的活性，其广谱性为99.1%，且抗病毒活性明显优于现有的HIV中和抗体。

“现有的CD4抗体药物只能抑制HIV约80%的活性，无法实现病毒的完全中和。在HIV-1型活病毒测试中，团队对Nb457抗体进行了工程化改造，得到一种新型三聚体纳米抗体，这种新型抗体可以100%抑制HIV。”论文共同通讯作者、南京大学医学院研究员吴喜林告诉记者，临床上治疗艾滋病的药物主要针对HIV，而HIV的变异速度很快，会削弱药物有效性。新发现的Nb457抗体及其新构型以CD4为靶点，明显提升了抑制病毒的有效性。

联合团队还在感染HIV的小鼠体内开展了Nb457抗体的药效评估测试。结果显示，使用新型抗体的小鼠，体内几乎检测不到HIV，也并未观察到耐药突变。吴稚伟表示，这种新型抗体对推进艾滋病临床治疗具有重要意义。