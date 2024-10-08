人类胚胎或具有“休眠”能力

科技日报讯 （记者张佳欣）据最新一期《细胞》杂志报道，由德国马克斯·普朗克分子遗传学研究所和奥地利分子生物技术研究所领导的国际团队证明，人类胚胎可能具有与其它许多哺乳动物相似的休眠能力。这一发现为生殖医学和干细胞研究开辟了新的可能性，或彻底改变未来生育治疗的方式。

在一些哺乳动物中，正常连续的胚胎发育时间可被改变，以提高胚胎和母体存活的机会。这种暂时减缓发育的机制称为胚胎滞育，通常发生在囊胚阶段，即胚胎植入子宫之前。

在滞育期间，胚胎保持自由漂浮状态，妊娠期延长。在条件不利时，这种休眠状态可维持数周或数月，然后再恢复发育。但并非所有哺乳动物都使用这种生殖策略，人类是否有这种能力一直是个悬而未决的问题。

新研究发现，人类细胞存在着控制胚胎滞育的分子机制。

诱导这种胚胎暂停的关键在于调控雷帕霉素的机制靶标（mTOR）的细胞通路。通过抑制mTOR活性，团队能够显著减缓人类“胚泡”（一种在实验室中培养的模拟早期胚胎的结构）的发育。这些使用人类多能干细胞创建的胚泡为研究真正的人类胚胎提供了一种合乎伦理的替代方案，同时也为早期发育提供了宝贵见解。

当用mTOR抑制剂处理时，胚泡进入了一种可维持长达8天的休眠状态。在此期间，细胞分裂速度大大降低，胚泡的代谢活动也减少。令人惊讶的是，当移除抑制剂后，胚泡“苏醒”并继续其发育。这意味着人类细胞能够利用分子机制来引发类似滞育的反应。