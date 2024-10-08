当“老有所养”遇上科技赋能，会为老年人的生活带来怎样的改变？

中国老龄产业协会日前发布《中国智慧健康养老产业发展报告（2023年）》称，依托互联网、大数据、人工智能等现代信息技术，智慧养老模式正在为老人、机构提供实时、高效和低成本的服务。

近年来，中国积极为广大老年人探索智慧养老新路径，不断提升智慧化的养老服务能力，助力守护老年人的幸福晚年。智能健康小站里，老人熟练地点击自助设备测量血压、血氧；舞蹈房里，银发一族翩翩起舞，并通过手机直播吸引网友点赞；躺在床上无法起身的话，依托智能手环可实现24小时直通智慧养老大数据平台……随着中国的银发经济越来越“智慧”，智慧养老正帮助中国的老人由生存型养老向品质型养老迈进。科技赋能，让中国人的老年生活更有品质。

智养产业进入发展黄金期

国家统计局数据显示，截至2023年末，中国60岁及以上人口约为2.97亿人，占总人口的21.1%，其中65岁及以上人口约为2.17亿人，占总人口的15.4%。养老正在成为普遍而重大的社会关切。未来，全社会的养老需求将更加多元化、高品质化，智慧健康养老服务将迎来巨大机遇。

专家认为，智慧养老是指利用信息技术对养老赋能，帮助老年人过上有价值、有意义的幸福生活。从智慧养老产业分类来看，第一产业涉及康养产业，包括乡村旅居养老、生态养老等；第二产业为智慧养老硬件制造，包括可穿戴设备、康复辅助器具等产品；第三产业为智慧养老服务运营，涉及生活照料、医疗护理、金融理财多方面。

近年来，中国智慧养老服务快速发展，产业结构体系基本形成，进入黄金发展期。

今年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，明确提出打造智慧健康养老新业态。完善智慧健康养老产品及服务推广目录，推进新一代信息技术以及移动终端、可穿戴设备、服务机器人等智能设备在居家、社区、机构等养老场景集成应用，发展健康管理类、养老监护类、心理慰藉类智能产品，推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人、智能防走失终端等智能设备。鼓励利用虚拟现实等技术，开展老年用品和服务展示体验。

各地也纷纷开展试点工作，已有多个成功案例印证了智能技术服务于老年群体的有效性：北京市西城区通过物联网智能终端与养老驿站照护服务，将机构养老服务送入家中。为失能老人家庭提供的智能床垫，能实时监测心率、呼吸等体征数据，并通过手机应用程序实时查看。上海通过实施长者服务“银色数字工程”，打造“智慧长者食堂”、开展“100万人次长者智能技术运用能力提升行动”、上线长者数字生活“随申学”微信小程序等，建立智慧养老的“四梁八柱”。山西省大同市智慧居家和社区养老服务中心通过自主研发的“398贴心保”智能化终端设备和“398智慧养老云平台”，为老年人提供助救、助购、助餐、助医、助洁、助行服务，有效满足老年人多层次、多样化的养老需求……

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、智慧养老研究所所长左美云认为，中国智慧养老产业正迎来发展的良好时期，在智能化技术协助下，由“助老”向“用老”和“孝老”进发。主要推动因素有：一是政策支持力度大。此前，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，明确强调要培育智慧健康养老等7个前景好、潜力大的产业；二是市场需求强劲。随着人口老龄化程度持续加深，有消费能力和意愿的50后、60后人群逐渐加入养老大军，市场潜力增加，这些老年人大多有较好的数字素养，对智慧养老的需求日益迫切；三是养老意识增强。居民养老观正逐渐从生存养老向品质享老转变，医养结合、康养结合、旅游养老等需要智慧技术支撑的智慧养老相关产业得到了蓬勃发展。

既有技术精度，也讲人文温度

在中国，智慧养老产品正成为老年人的生活伙伴。

6月13日，上海国际养老、辅具及康复医疗博览会（以下简称老博会）在上海新国际博览中心拉开帷幕。

“小泰小泰，今天天气怎么样？”“小泰小泰，今天中午餐厅吃什么？”“小泰小泰，呼叫线上家庭医生”……步入老博会泰康之家展区，小泰智能音箱吸引了大批访客驻足观看，不少参观人员在工作人员的讲解下，尝试着和小泰智能音箱进行场景互动。作为一款智慧养老产品，小泰智能音箱的服务内容涵盖了安全、健康、餐饮、居住、文娱、社交、运动、公益等8大应用场景下的30余项服务。当老人们身体不适或跌倒时，只要向小泰智能音箱喊上一声，就能立刻触发社区紧急救助流程，成为老人室内拉绳报警装置的有益补充。同时，当长辈有健康问题时，也可随时呼叫小泰智能音箱，让家庭医生在线上为长辈进行视频问诊服务。

除了小泰智能音箱，社区自助大屏、定位报警卡、智能床垫……老博会上这些泰康之家的“明星产品”也吸引了众多目光，参观人员饶有兴致地和这些智能设备互动，并和在场工作人员进行深入交流。

以信息化、数字化、智慧化手段为支撑，打造“泰乐智慧养老云平台”“数字人+社区大脑”“智能设备+机器人”三位一体的智慧医养服务体系，泰康之家以科技赋能高品质养老生活的战略举措，让上述这些智能产品在泰康之家养老社区内得到广泛的应用，成为能够24小时监测老年人健康信息、守护每位老年人身体健康的重要保障。

不仅是泰康之家，当前，科技进步催生了一大批智慧养老“黑科技”产品，引领智慧养老新潮流：一键通呼叫、智能烟感器等设备，为老年人提供实时健康监测等服务；护理机器人、家务机器人等产品，给老年人的日常生活起居带来了极大的便利；智能升降沙发、防走失定位鞋、气囊防摔衣等产品，让老年人的安全多一份保障……这些看得见的智能化设备、服务以及看不见的智能化管理系统，相继走进养老机构、社区、家庭，助推智慧赋能康养产业。畅想未来，我们身边将出现越来越多“比你更懂你”的智慧康养产品。

智慧康养产品产业的发展，受到了国家政策的鼓励和支持。

工信部、民政部、国家卫健委近年来先后发布三版《智慧健康养老产品及服务推广目录》，共遴选了228项智慧健康养老产品、204项智慧健康养老服务，产品项目包含健康管理类、养老监护类、家庭服务机器人等类别，精准对接老年人多样化健康养老需求，促进了智慧健康养老产品的普及应用。

南方科技大学副校长金李认为，在未来智慧养老产业的发展中，数智化陪护机器人是方向之一。“这些机器人将为老年群体提供个性化和精准化的陪伴、日常护理、健康监测服务，同时注重老年人的精神慰藉和娱乐需求。”金李说。

左美云说：“智慧养老应既有技术精度，也讲人文温度。未来陪伴机器人能够提供个性化、精准化的养老服务，注重老年人精神慰藉关怀，发展潜力巨大。”

提供更加智能便捷的服务

在智慧养老产品变得越来越丰富的同时，相关服务能否跟上？

专家表示，智慧是手段，养老是目的，两者缺一不可。智慧养老不能只追求技术的“高大上”，还要真正满足老年人的需求，把服务放在首位。因此，在智慧养老服务发展过程中，要注意避免重技术轻需求、重产品轻服务、重概念轻场景，要以老年人为本，做到让老年人生活更便利。

记者在采访中发现，目前，一些养老机构正在尝试将智慧养老产品与场景进行连接，以此为老年人提供更加智能化、便捷化的养老服务。

在广州市的泰康之家·粤园养老社区，负责人向本报记者分享了一个智能养老服务应用场景的案例——小呼叫躲过大风险。

2021年年末，住在广州市泰康之家·粤园的83岁王阿姨，因为心脏病突然晕倒，最终靠一根屋里的“绳子”挽救了她的生命。“我拉下屋里的‘拉绳警报器’后，医生和保安迅速赶到了我的房间。”经过现场电击除颤施救，王阿姨的生命体征有了明显好转。王阿姨口中的这根救命绳其实是一个智能警报器，这也是泰康之家为老人们搭建的守护身心健康的“第一道防线”。在泰康之家养老社区，公共区域和老人的房间里有多处包括拉绳警报器在内的报警点，老人遇到紧急情况可迅速求助。目前，泰康之家已经推出了居民紧急报警卡，可一键实现报警，与拉绳报警器形成有效互补。

泰康之家·粤园的负责人告诉本报记者，这是泰康之家首创的“一个社区、一家医院”医养融合模式，包含了“急救—健康管理—康复”三重安全防线。

在泰康之家，除了有第一道防线救“急”，还有第二道防线医“慢”，即以老年医学为依托，结合居民的生活、饮食习惯等各方面问题进行慢病管理，为居民建立健康档案，实时关注，由医生协同管家帮助居民进行健康管理。

作为泰康之家第三道健康防线，“康复护理”帮助居民实现身体机能的维持，延长高质量的生命周期。目前，泰康之家打造国际标准康复体系已应用于全国，并在多个社区都设立了康复医学中心，包括水疗大厅、力量训练区、作业训练区、模拟生活训练区、平衡功能训练区、步态训练区等。

在招商积余旗下深圳市盐田招商观颐之家养老院，本报记者体验了园区针对老年人认知症设置的“忆路同心”服务体系项目。

“认知症又称脑退化症、失智症，俗称老年痴呆。”园区负责人对本报记者说，“认知症患者往往表现在短期记忆功能、长期记忆功能及自我生活能力退化，有的伴有情绪和行为问题。年纪越大，患病概率越高。认知症患者可能忘记说过的话或问过的问题、忘记家在哪里、忘记自己的亲人、忘记如何吃饭，忘记如何处理大小便；有的还伴有幻觉、游走等行为问题，这是他们人生旅程的‘失去之旅’。”

“忆路同心”就是招商观颐之家围绕认知症已建立集预防、干预、康复、照护和培训为一体的服务体系，通过国际化的专家团队、智能化的设施设备和有温度的康养服务，以温暖、专业、精细、循证的服务方式，助力认知症患者延缓疾病进展，乐享有品质有尊严的晚年生活。

盐田招商观颐之家为“忆路同心”项目特别打造了独栋认知症专区，将运营理念和非药物干预疗法融入到平面设计和环境创设中。这里设置了“认知症疗愈花园”“怀旧中英街”“时光留声亭”“多功能活动区”“生活小厨房”“忘不了咖啡”“沙头角茶室”“儿童游乐园”“亲友互动区”“认知康复区”“音乐疗愈区”等公共活动空间。每个居住楼层设置不同的主题、颜色和图形代码，打造小单元、智能化、家庭化、温馨舒适、熟悉安心的生活居所。

走进盐田招商观颐之家的公共空间,记者发现了一些老家具、军大衣、开水瓶、中英街老照片……这些看似随处散落、实则经过精心排布的老物件，能把帮助老人回忆起自己年轻时的青春岁月。

除了怀旧疗法，盐田招商观颐之家还采用运动疗法、艺术疗法、芳香疗法、宠物疗法、园艺疗法等非药物干预疗法，结合社会心理干预、认知干预、情感干预、行为干预搭配运动、膳食，对认知症进行有效干预和预防。

“忆路同心”项目负责人对本报记者表示:“我们做认知症项目的初心，是希望通过专业有温度的服务帮助受认知症困扰的老年人和他们的家庭，让老人们可以有品质地安享晚年。”