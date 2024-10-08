强基层建机制，让百姓看病更便利

“从出门到看上专家只需要10分钟左右，这在以前想都不敢想。”河北省邯郸市王吕寨村村民王付印说，现在到家门口的健康小屋就能看上病，就诊时间也更加充裕。这得益于邯郸市推动二级以上医院的专家下沉基层医疗机构，把诊疗技术带到基层。

近年来，在城市大医院的帮助下，许多基层医疗机构的服务能力不断提升。居民就近能看常见病、开常规药、做日常保健，个人省时省力，也缓解了大医院的接诊压力。

优质医疗资源向基层扩容下沉，是建设分级诊疗体系的基础。应继续推动紧密型医联体发展，加强上下协同，完善机制建设，更好发挥基层医疗机构的作用。

为居民提供优质医疗服务。依靠紧密型医联体建设，定期开展师带徒项目，引导基层医生向大医院专家“拜师”；通过内部协同联动，由上级医院派驻医师下沉基层，固定服务周期……双向发力，继续增强基层医疗机构服务能力，将城乡居民常见病、多发病解决在家门口。在推动专业技术下沉的同时，上级医院也可派驻管理干部到基层常年驻守指导，全面提升基层医疗机构的综合管理水平。

优化医疗资源利用效率。尝试将三甲医院号源精准推送至社区医院，方便患者转诊；探索远程医疗服务，实现城市大医院与基层医疗机构共享优质医疗资源……多措并举、整合资源，推进区域内医疗卫生服务一体化，织牢城乡基层医疗卫生服务网，让基层医疗机构小病当能手、大病当参谋，帮助居民少花钱、少跑路、看好病。

做好疾病主动预防。以社区医生、乡村医生为主体，疾控、街道乡镇工作人员共同参与，实行网格化健康摸底筛查，全面掌握辖区居民健康状况。在筛查基础上主动干预，从运动、饮食、心理等多角度发力，构建“预防、医疗、慢病管理、康复”一体化的医防协同服务模式。以人民健康为中心，早发现、早诊断、早治疗，当好居民健康的“守门人”。

以优质医疗资源更普惠更可及为目标，通过机制建设带动基层发展，进一步提升群众看病就医获得感。

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 13 版）