演唱会买到“柱子票”，能退票吗？

近年来，随着演出市场的持续火热，与之相关的矛盾纠纷也不时发生。其中，消费者看演唱会时买到“柱子票”的投诉不时见诸网络。

6月20日，上海市闵行区人民法院就对一起因在演唱会中买到“柱子票”导致的维权案件进行了一审宣判，判令被告上海某演艺公司按照一定标准退还原告消费者票款。

2023年4月，倪某等9人通过第三方销售平台购买了某歌手上海演唱会的门票，票价分别为699元、999元、1299元等，主办方为上海某演艺公司。来到现场后，倪某等人发现自己所在位置的视线受舞台承重柱不同程度遮挡，严重影响观看体验。在演唱会结束后，倪某等人不接受相关调解方案，向法院提起诉讼，认为某演艺公司存在欺诈，要求其承担“退一赔三”的责任。

闵行区法院结合双方当事人诉辩意见及在案证据，认为某演艺公司售卖“柱子票”的行为尚未构成欺诈，属于瑕疵履行，构成违约。

法院介绍，倪某等人购买了由某演艺公司举办的演唱会门票，双方建立服务合同关系，演艺公司应全面履行义务。倪某等人的观看视线受到承重柱的明显遮挡，已经超出一般心理预期，而演艺公司既没有提前主动告知，也没能制定充分预案，主动为倪某等人调换座位，消除不利影响。综上，某演艺公司在合同履行过程中提供的服务存在明显瑕疵，应承担违约责任。

法院同时认为，观众对于演唱会的体验是多方面的，不仅仅在于看，还在于听、感受、互动等。因此，虽然倪某等人全程观看演唱会的体验感不尽如人意，但不足以认定某演艺公司构成根本违约，加之倪某等人并未提前退场，故其要求全额退款的请求，法院难以支持。鉴于演唱会已经结束，演艺公司无法继续履行或者采取补救措施，因此应当退还部分票款。法院根据实际情况，判令演艺公司按单张票价420元、650元、910元的标准退还。

案件宣判后，9名原告中2人服判息诉，其余7名原告提起上诉。日前，上海市第一中级人民法院已对该案二审做出判决，维持一审法院判决。

闵行区法院法官表示，获得完整的、沉浸式的演唱会视听体验，是消费者本应享有的权利，而提供这样的场所和环境，也是主办方应尽的义务。推动演艺经济健康有序发展，相应的定价规则、退改换规则、行业规范等应逐步完善。就本案来说，主办方应充分考虑可能干扰观看体验的环节和因素，并提前公开或告知，对于遮挡严重的座位建议不对外销售，对有一定遮挡的座位，可以通过推出特价票、正价票阶梯式退改换等，为消费者提供更多元的购票选择，保障消费者的知情权与选择权。同时，主办方和票务平台在面对消费者维权时应及时回应，提供更加合理、便捷、高效的售后处理渠道。

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 11 版）