国庆假期消费市场持续升温

以旧换新激发消费潜力，餐饮消费人气旺，特色商圈迎来客流高峰……国庆假期，各地消费市场持续升温、活力十足，折射出我国经济稳步回升向好的发展态势。

汽车、家电以旧换新激发消费潜力

10月6日，广西南宁市民黄先生和妻子一起逛汽车销售门店。由于家里的汽车已使用了10年，两口子想趁政策优惠期换辆新车。

黄先生算了一笔账：一辆10万元的新车，通过以旧换新补贴，实际支付约8万元。于是，黄先生果断下单，购置了一辆新车。

据了解，广西更新了以旧换新的汽车报废补贴标准，新能源车和燃油车分别从1万元和7000元提高到了2万元和1.5万元，消费者可通过“汽车以旧换新”小程序，按条件报废汽车并购买新车。

同时，广西商务厅组织超1200家汽车销售企业和汽车经销商，推出各类买车立减、贷款免息、保险折扣等优惠促销活动。

假期前6天，广西共有2100名消费者申领了汽车补贴，7.5万名销售者申领了家电补贴，近400名消费者申领了电动自行车补贴，合计带动商品销售额近6亿元。截至目前，广西以旧换新活动已带动新车销售3.8万辆，带动家电销售19.8万台，直接拉动汽车、家电销售额超52亿元。

在四川，国庆假期消费品以旧换新活动也吸引不少消费者选购家电产品，激发消费新活力。

“家里想买洗衣机，一直没有入手。国庆假期商场促销活动多，再加上有以旧换新补贴，我觉得比较划算，就买了一台。”内江市居民蒋君说。

四川各地围绕以旧换新，纷纷开展了形式多样的促销活动。成都市紧扣消费品以旧换新等推出2024“蓉幸之至”促消费活动；资阳市举办“焕新生活·乐购资阳”2024金秋消费节；眉山市举办2024眉山“金秋乐购”消费季活动暨房产汽车家装消费节……

四川省商务厅的数据显示，今年以旧换新政策实施以来，截至10月4日，四川家电以旧换新参与人数82.12万人，购买家电104万台，直接带动销售额42亿元，总补贴金额8亿元。

餐饮消费人气旺盛，商家营业额同比攀升

国庆假期，多家美食餐厅在北京工人体育场集体“出摊”。日坛涮肉、巴西牛排馆、黄油啤酒……活动汇聚百余家商户和餐厅，带动餐饮消费热潮。饱尝美食之余，众多拍照和游玩项目为市民和游客带来集美食、文化、娱乐于一体的良好体验。

为促进国庆假期餐饮消费，北京烹饪协会、餐饮协会组织多家餐饮品牌推出国庆优惠及特色套餐。丰台区推出“金秋丰味美食文化节”，大兴区开展首届“美食嘉年华”传承区域饮食文化，昌平区“乡村美食争霸赛”融合线下评比与线上投票，密云区举办的美食文化节集餐娱商旅于一体……丰富的美食活动为假日消费增添了活力。

在重庆南岸区，各类大小餐馆人气很旺。“现在没座位了，你们在旁边的等位区休息一下，我给你们准备茶水。”长江边上的漫·烟火户外餐吧主理人周保伍忙着招呼客人。餐厅近70桌餐位坐得满满当当，顾客围坐在露天的桌前，喝啤酒、吃烧烤，欣赏江边夜色。

国庆假期，重庆市深挖消费潜力，餐饮住宿持续兴旺，全市餐饮行业营业额同比增长3.2%。一手麻辣餐饮、皇庭御膳大饭店营业额同比分别增长5.6%、5.5%。

在青海海东平安区，当地发放的40万元消费券进一步拉动了消费。在平安驿的店铺里，游客纷纷拿出手机使用消费券。从黄南藏族自治州来到平安驿的游客马兴国说：“早就听闻平安驿的干板鱼好吃，这次放假专门带家里人来品尝一下，这次可以使用满50元减20元的消费券，真是便宜又好吃。”

在出行、旅游的带动下，全国餐饮市场展现出强劲的活力。美团数据显示，国庆假期前5天，餐饮堂食消费日均值相比2023年国庆假期增长33.4%。

中国饭店协会分析，今年国庆假期餐饮消费市场表现亮眼，一方面得益于政策支持，各地纷纷出台和餐饮相关的促消费举措，激发了餐饮消费活力；另一方面，餐饮企业也为国庆假期做了充分准备，创新消费场景、延长营业时间等，提升了消费者体验。

特色主题活动助推商圈销售快速增长

国庆假期，浙江杭州武林商圈消费活力迸发，紧邻西湖景区的武林夜市人头攒动，这条300米的夜市街成为旅客打卡热门地之一。西湖十景的香薰、传统糕点新做法的武林印糕……充满杭州特色的文旅产品和美食琳琅满目。

武林夜市相关负责人介绍，为更好匹配来杭游客的购物需求，武林夜市调整优化摊位布局，连续7天推出“秋意武林旅游市集”主题活动，精选上百种杭州特色文旅产品集中展销，营造假期消费氛围，方便游客选购纪念品。

据统计，武林夜市国庆假期销售额同比增长10%，10月2日人流量创新高，突破10万人次，7天总人流量超50万人次。

在广东广州天河路商圈，一片普罗旺斯薰衣草田亮相正佳广场北广场，吸引了不少消费者前来打卡。“这里真的很美，商场购物有优惠，还可以参与很多特色活动，适合一家人来消费。”游客金女士说。

9月30日，2024年广州国际购物节开幕。本次购物节，天河路商圈30家商业载体带来100多场精彩活动。国庆假期前4天，广州天河路商圈每日客流量均超过200万人次，较去年同期相比涨幅从13.07%到41.43%不等。

国庆假期，精彩纷呈的特色主题活动在各地呈现，推动消费市场持续升温。

在北京，“国潮令·秋韵京城”主题活动联动多部门举办近400项促消费活动，消费市场平稳有序。国庆假期，北京市商务局重点监测的百货、超市、餐饮和电商等业态企业实现销售额70.6亿元。全市60个重点商圈客流量4573万人次，同比增长19.7%。

在上海，9月30日至10月6日，全市线上线下消费实现676亿元，同比增长3.2%。36个重点商圈进店线下客流总量达到3449万人次，同比增长9.8%，淮海中路、真如、北外滩等16个商圈客流同比增长超10%。

在江苏南京，多家首店、多场首发活动在各大商圈“上新”，商圈围绕时尚运动、国货“潮”品、沉浸体验等策划系列活动。记者从南京市商务局了解到，今年国庆假期，全市联动举办150余场促消费活动。假期全市重点监测的130余家商贸企业合计实现销售额18.31亿元，同比增长8.12%。

（综合本报记者庞革平、王昊男、王欣悦、乔栋、林丽鹂、窦瀚洋、姜晓丹、田泓、姚雪青和新华社报道）

《 人民日报 》（ 2024年10月08日 10 版）