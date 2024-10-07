花粉季更难熬了？专家：或与全球变暖有关

夏末秋初，折磨了人们200年的花粉过敏症又来了。当前，花粉过敏已成为备受关注的公共卫生议题，北京协和医院变态反应科副主任医师李丽莎表示，全球花粉过敏的流行有日益严重的趋势。

一接近花粉季，李丽莎就特别忙碌。每年早至7月，晚至10月，以蒿花粉和葎草花粉为主的致敏花粉就会扰得我国长江以北的过敏患者日夜不得安宁。

为什么有些人会花粉过敏？李丽莎介绍，花粉过敏症有遗传倾向。从医学机制上看，当首次花粉变应原暴露后，人的机体会产生特异性IgE抗体，结合在效应细胞表面，此时机体已呈致敏状态。如果其后发生第二次花粉暴露，人体内的一系列信号就会被激活，并释放过敏炎症介质，导致过敏症状的产生。

流涕、喷嚏、鼻塞及鼻痒几乎是所有花粉过敏症患者的“标配”，同时也常合并结膜炎。还有部分花粉过敏的患者可能会进展为哮喘，出现咳嗽、喘息、憋气的症状。

花粉过敏的流行为何呈现日益严重的趋势？李丽莎分析，学界认为气候变化可能是一个重要原因。自20世纪70年代以来，全球平均气温增加了约1℃。植物的授粉日期也随气温的改变而发生了变化。例如，有研究表明，1990年至2018年期间，北美花粉季节提前并延长了约20天。同时，较高的二氧化碳水平促进了植物的光合作用，花粉产量也随之增加，不仅如此，二氧化碳还能增加花粉过敏原蛋白的致敏性。此外，极端天气也会对花粉过敏起到推波助澜的作用，例如雷暴天气就容易诱发“雷暴哮喘”。

在花粉过敏症流行愈演愈烈的当下，应对的医疗手段也有所增加。

李丽莎介绍，首先，患者可使用抗组胺药等多种常见的对症治疗药物来控制症状，此类药物有各自的禁忌症和副作用，通常需要在医生指导下用药。此外，近年来，新兴的生物靶向药物也能够很好地减轻花粉季患者的过敏反应，其使用方便，每2-4周注射1次即可，但价格较高。再者，也可使用免疫疗法，通过长年注射药物阻止病情的发展。