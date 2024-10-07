用好汽车以旧换新市场机遇

随着新一轮汽车以旧换新政策的实施，消费者购车热情持续高涨。最新数据显示，汽车以旧换新信息平台累计登记注册用户数超164万个，收到汽车报废更新补贴申请超110万份。

汽车属于大宗消费品，汽车行业涉及的产业链条长，市场规模巨大，对经济增长拉动效应明显，对稳定经济起着“压舱石”作用。值得一提的是，近年来，我国汽车消费发展阶段已经发生了显著变化，汽车消费市场总体正在由“增量时代”进入“增量和存量并重时代”，群众用车正在从“买得起”过渡到“用着好”阶段，乘用车更新换代需求旺盛、潜力巨大。

相关统计数据显示，目前我国汽车保有量超过3.4亿辆。随着汽车以旧换新政策不断出台，汽车报废补贴标准进一步加码，这为汽车流通消费按下了“快进键”。一方面，置换补贴、报废补贴等真金白银直达消费者，可以推动汽车消费市场增长。另一方面，鼓励淘汰老旧车辆，实现以旧换新，也能促进汽车产业转型升级和环境改善。

推动汽车以旧换新利当前、惠长远，推动汽车以旧换新，需在汽车产业转型升级、健全完善配套服务体系、简化“换新”流程等多方面进一步发力。

加速汽车产品的迭代升级，让消费者有更多选择。汽车以旧换新意味着巨大市场空间，汽车生产企业应把着力点放在加强基础研发和自主创新上，通过技术创新和人才培养，提高自身核心竞争力。同时，加快新能源化和智能化升级，抓住机遇发展壮大，满足群众对绿色智能汽车日益增长的需求。

畅通全链条循环，让消费者“换新”更便捷。汽车以旧换新是一项复杂的系统工程，需要多方面的努力和参与。各地应简化补贴审核流程，在防控风险的前提下优化申请流程，实现跨部门数据的联通共享，提高审批效率；汽车企业应不断提升产品质量、优化服务体验、加强市场营销，通过政策引导、企业创新和消费者参与，让政策优惠直达消费者，激发市场活力。比如，江苏宿迁联动车企、金融机构等多方配合，推出“报废更新/置换更新+企业优惠+厂家让利+金融贴息+保险服务”汽车以旧换新操作流程，消费者在享受国家政策补贴后，还可叠加享受企业、厂家最高6万元的综合优惠，有望拉动汽车消费1亿元。

实施回收循环利用，让消费者“去旧”更容易。各地应加快构建废旧物资循环利用体系，引入更加灵活、科学、高效的评估方式，规范发展汽车、动力电池等回收利用行业。相关企业应加大研发创新力度，提高拆解效率和再利用率，减少资源浪费，推动汽车以旧换新政策红利落地“变现”。