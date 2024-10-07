入境消费支付更加便利

日前，在北京市东城区人民政府、人民银行北京分行、中共北京市委金融委员会办公室、中国支付清算协会的支持下，微信支付携手王府井集团发起的“入境消费及支付便利商圈”共创计划在北京发布。

此次“入境消费及支付便利商圈”共创计划，微信支付、王府井集团将对王府井集团在京旗下包括北京市百货大楼、喜悦购物中心、东安市场等18个商圈进行入境支付服务焕新等系列举措。双方将从数字能力共建、消费场景打通、消费便利服务、品牌营销活动等方面进行合作，提升境内外用户在各大商圈的消费购物旅游体验。

今年前7个月，北京接待入境游客199.5万人次，同比增长227.9%。在本次“入境消费及支付便利商圈”共创计划中，在王府井集团18个商圈的大屏、服务台等醒目位置，都有多语种移动支付体验指引，便于外籍人士快速绑定国际卡并在多种场景进行移动支付。此外，在商场收银台、会员中心、部分商户门店，以及商场随时可见的电子屏，都可以看到为外籍人士提供的移动支付指引。

在《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》、北京市《北京培育建设国际消费中心城市实施方案》的政策背景下，微信支付通过迭代产品能力、优化服务等便利举措，进一步提升外卡支付便利服务。微信支付与王府井集团将整合优势资源，保障商圈内支持国际银行卡、现金及移动支付等多种支付方式，满足外籍来京人士多样化的选择。

“王府井集团是国内最大的零售集团之一，在北京拥有18个商圈门店，其中有12家门店被国家税务总局北京市税务局授牌‘退税商店’，每年接待众多外籍人士。尤其是今年在144小时免签新政背景下，到店消费的外籍客流明显增加。”王府井集团副总裁吴珺说，“这次我们18个门店全部参与共创入境消费及支付便利商圈，我们会借共创计划进一步提升对外籍人士服务水平，提供独特的旅游购物体验。”微信支付外卡业务负责人秦天雄表示，支付与消费场景深入融合，能够让外籍人士直观感受中国科技的便利和友好服务。微信支付将持续迭代产品能力、优化创新服务，持续丰富入境消费配套便利举措，帮助更多国际人士体验中国魅力。

“我非常喜欢这里独特的中国文化，商圈服务对国际游客很友好，支付方式也很方便！”来自加拿大的索菲娅在北京毕业旅行。在王府井大街，索菲娅发现，商圈内支持信用卡、现金、移动支付等多种支付方式。在北京市百货大楼服务人员的帮助下，她还注册了微信，试用了微信支付。她说，“我在王府井买了有中国文化特色的伴手礼，吃了铜锅涮肉，非常开心。我发现中国的移动支付非常方便，只用一部手机就可以玩转北京。”

目前，微信支付正通过系列产品及服务组合措施，全面提升入境支付服务体验。微信支付简化了绑卡流程，外籍友人在使用国际卡绑定微信支付时，仅需提交简单信息，无需绑定护照，便可在一定额度内先行消费。微信支付还推出了12语种入境支付指引、绿马甲志愿者等，有效支持了北京两大国际机场境外人士支付服务中心建设、服贸会等重大国际展会保障工作，并在今年8月底以来率先支持全球7个主流银行卡品牌。数据显示，自2023年7月全面升级以来，微信支付已累计为数百万外籍来华人士提供服务，交易笔数和交易金额保持高增长趋势，累计达数千万和数十亿元的规模。以2024年7月数据来看，交易笔数同比增长近4倍，交易金额同比增长近5倍。