金秋送爽，菊黄蟹肥，又是一年吃蟹时。但令消费者困惑的是，在今年9月25日官方开捕日之前，市面上已充斥着各种“阳澄湖大闸蟹”。

阳澄湖大闸蟹是国家地理标志产品。近年来，随着品牌知名度越来越高，一些不法商家玩起了产地概念，以“阳澄湖镇”“阳澄湖发”“阳澄湖蟹”等为幌子，以假乱真，误导消费者购买。这类行为不仅侵害了消费者权益，还伤害了阳澄湖大闸蟹的品牌价值，扰乱了市场秩序。

类似阳澄湖大闸蟹这样的地理标志产品造假并非个案。直接原因在于，假冒地理标志产品有利可图，贴上标签就能价格翻倍。究其根本，是违法违规成本过低，现有处罚力度无法起到遏制作用。

推进地理标志产品保护，需要进一步完善相关法律，加大监管执法力度，出台更具针对性和可操作性的专门法律，消弭监管漏洞；严厉打击地理标志侵权假冒行为，对地理标志“搭便车”等侵权行为，提高处罚标准，增加违法成本，切实保障消费者合法权益。

同时，要进一步加强普法宣传，通过发布典型案例、法律宣讲等方式，提高地理标志产品生产经营者的知识产权和商标品牌保护意识，提高消费者辨别能力，并积极举报假冒行为，共同维护市场秩序。此外，还要进一步完善农产品质量体系、生产标准和标识使用方法，形成市场品牌效应，给农民带去更大收益。

我国地理标志资源丰富，既要用好“地标产品”这张金名片，更要保护好“地标产品”金字招牌，莫让假冒产品毁了口碑。