离岛免税激发消费潜力

“跟我之前逛过的免税店都不同，这里品牌多折扣多，活动也很丰富，收获超预期！”今年国庆期间，湖北游客胡思思在中免集团（cdf）海口国际免税城中庭体验了“一站式”畅享吃喝玩乐购的无缝衔接服务。

高品质扩容、沉浸式体验、人性化服务，海南离岛免税不断激发消费新动能。

在海控免税人头马300周年快闪店内，游客正观看调酒师表演花式调酒，精湛的技巧引来阵阵掌声；在莫杰绿野仙踪香水快闪店，游客排着队准备来一张拍立得留作纪念。一位游客告诉记者，每次来海控免税购物都能体验到不同主题快闪店带来的惊喜，让人印象深刻。

海控免税国庆假期“上新”多多，携手法国品牌罗拉玛希、韩国护肤品牌雪花秀、人头马300周年快闪店等众多新品牌与快闪店，带来多元化免税购物选择，让游客充分享受购物乐趣。

“优惠券可叠加使用，让免税购物的性价比更高了。”10月5日，上海游客张婉玉在海控精品免税城购买了香水、护肤品等免税商品。在观看完坎耶·维斯特世界巡回试听会海口站加场演出后，张婉玉便留在了海南度假，购买免税品时叠加使用了试听会福利、免税消费券等多重优惠，价格比她预期的划算得多。

中免集团海口美兰机场免税店在国庆假期同样推出了丰富多彩的配套活动，进一步提升旅客购物体验。

在美兰机场T2航站楼免税提货点，旅客依次取货有序离开。“直接刷身份证就能领取，不需要排队，效率特别高。”旅客黄女士告诉记者，她由于工作原因经常出差，已习惯在机场购买免税商品。中免集团海口美兰机场T2免税店采用“即购即提”模式，消费者买完商品即可带上飞机，并提供免税提货、免税邮寄等配套服务，高效便捷。

“没想到在免税店里还能品尝到家乡风味！”祖籍福建的姜晓苗2019年大学毕业后，就留在了海南工作。她每年国庆假期都有出岛游玩规划，而离岛之前逛一趟免税店早已成为消费习惯，这次没承想与熟悉的家乡好物不期而遇。

安海土笋冻、磁灶姜母鸭、晋江传统折子戏、掌中木偶、高甲小戏……今年国庆假期，中免集团海口国际免税城联合“国潮品牌之都”福建省晋江市推出“非遗+旅游”特色活动，让市民和游客在购物的同时感受传统文化魅力。

“真切感受到了海口这座城市越来越丰富多彩。”作为一个地道的“吃货”以及非遗爱好者，游客李晓娜已连续两天“泡”在免税店。

“三亚国际免税城通过播放定制音乐、打造创意‘微景观’、形成独特‘气味标签’、设置温度自动调节、打造三亚美食地标等一系列举措，为顾客提供好吃又好逛的商场体验。”中免集团三亚市内免税店有限公司执行董事周领军介绍，目前三亚国际免税城汇聚了约900个国际知名品牌，涵盖美妆、母婴及保健品、电子家居、食品等品类，数量多达几十万种。

中免集团三亚国际免税城销售副经理廖君叶介绍，国庆假日期间，免税城推出一系列促销活动，吸引游客入店消费。近期，入店购物的消费者数量呈增长趋势，其中不乏外国消费者。

“未来，我们将不断夯实‘深耕海南’战略，持续推进重点项目建设，坚持高起点规划、高标准定位，建设集新零售、文旅娱乐、时尚体验为一体的海南国际旅游消费中心标志项目，进一步激发免税市场消费活力，助力海南国际旅游消费中心建设。”周领军表示。

巨大的市场消费潜力吸引了更多经营主体布局海南。截至目前，海南已开业12家离岛免税店，布局进一步优化。与此同时，品牌更加丰富，购物环境和营销方式更加多样，购物便利性不断提升。