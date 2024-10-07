假期返程高峰 防“晕”小贴士来了

国庆假期即将结束，各地普遍迎来返程出行高峰。在出行途中，有部分人会受车辆加速、减速、左右摇晃等不正常运动刺激而产生晕眩、恶心、呕吐、乏力和冷汗等症状。如何预防或缓解晕车？为此，人民网采访了天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟。