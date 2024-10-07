寒露：螃蟹吃不对真伤人！想养生别忘这些“搭配”

10月8日，我们迎来二十四节气中的第十七个节气——寒露。这是二十四节气中第一个带“寒”字的节气，此时节，气候开始从凉爽过渡到寒冷，大自然呈现一派深秋景象。寒露时节，正是螃蟹最为肥美的时期，但也有人在食用螃蟹之后，会出现腹痛、腹泻、消化不良等身体不适症状。那么，为何有的人食用螃蟹后会身体不适？如何正确吃螃蟹？

螃蟹虽鲜甜味美，但确是极为寒凉之品。中医认为，螃蟹性寒，味咸，归肝、胃经，具有清热、散瘀和消肿解毒的作用，主要用于治疗湿热黄疸；筋骨损伤，产后瘀滞腹痛等症，同时还可以借痈肿疔毒、漆毒。因为人的体质不同，建议结合自身的体质情况（点击测一测你是哪种体质），正确吃螃蟹。寒凉之品，对于实热体质的人具有治疗作用，而对于虚寒体质的人而言，食用后可能会引起不适反应，甚至诱发疾病。尤其在寒露之后，天气逐渐转凉，天气的寒凉与螃蟹的寒凉相合，更有可能影响身体健康。如此说来，是不是意味着虚寒体质的人就要放弃这一人间美味了？其实，虚寒体质的人也能吃螃蟹，建议牢记以下这些注意事项。

首先，螃蟹味美，但不能贪食。螃蟹寒凉，易伤脾胃，影响运化，因此，食用量要适度。

其次，螃蟹可与一些经典“搭档”共同食用，既能增添风味，又能中和寒凉之性。黄酒是螃蟹的经典“伴侣”。黄酒的温润能中和螃蟹的寒性，同时提升蟹肉的鲜甜。姜茶亦是不可或缺的选项，生姜具有散寒祛湿的功效，螃蟹与热腾腾的姜茶搭配，有助于预防食用螃蟹后的过敏反应、腹部不适。此外，蟹肉脂肪含量低，蛋白质丰富，搭配醋、蒜蓉等调料能够有效温中散寒、健脾助运，还能增添蟹肉的风味。

在了解吃蟹的养生之道时，还不可忽视某些食物禁忌。螃蟹与柿子、梨等水果同食易引起腹泻，原因在于水果中的鞣酸与蟹肉中的蛋白质结合会形成难以消化的沉淀物。螃蟹也不能与浓茶、咖啡以及冷饮同食，这些饮品不仅影响蛋白质吸收，还可能导致肠胃不适。脾胃虚寒、有风湿性关节炎、痛风等症状的人也不宜食用螃蟹。

除了饮食禁忌，螃蟹的烹饪方法也有讲究。蒸蟹是最常见的烹饪方式，能够保持蟹肉的原汁原味，营养成分不易流失。另外，用米酒蒸蟹不仅能去腥，还能增加香味。下面，推荐一款蟹煲粥，也是风味十足。

生蚝螃蟹海鲜粥

材料：生蚝4只，螃蟹1只，干贝20克，生姜3片，大米100克，胡椒粉、盐适量。（2-3人份）

做法：生蚝去壳，取肉；螃蟹洗净，切块；干贝泡发；大米洗净放入锅中，加入生姜、干贝和适量的水，熬至绵滑；加入蚝肉、螃蟹煮15分钟；加胡椒粉、盐调味即可。

功效：养阴补虚

正确的吃法能够使螃蟹成为秋季养生的良好选择。在寒露时节享用螃蟹，不仅是一顿饭的事，更是一种生活态度和文化传承。让我们在这个寒露季节，品味螃蟹的美味与营养，度过一个滋润的金秋时光。（本文由广东省中医院二沙岛医院脾胃病科副主任叶振昊审核把关）

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