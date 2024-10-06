职工医保个人账户如何共济给家人？这些要点需注意

记者从国家医保局了解到，目前，全国已基本实现了职工医保个人账户在同一医保统筹区内家庭成员间的共济，部分地方已经实现省内不同城市间的家庭共济。职工医保个人账户如何共济给家人？哪些原因会导致医保个人账户共济不成功？国家医保局10月5日发布相关解答。

根据解答，家庭共济有两个前提条件：一是共济的家庭成员仅限于父母、配偶和子女等近亲属。二是共济的家庭成员必须参加了基本医保。

有网友反映，自己已经绑定了“医保亲情账户”，但还没能实现“医保个人账户家庭共济”。实际上，“亲情账户”与“家庭共济”是两项不同的操作。亲情账户是帮助家人展示医保码，花的是家人的医保额度，与绑定人的个人账户无关。而共济账户，则是把绑定人的医保个人账户额度共济给家人，花绑定人的钱帮家人“买单”。

据介绍，参保人可通过国家医保服务平台App地方专区、当地医保部门微信公众号、官方网站等“职工医保个人账户家庭共济”功能模块，实现线上办理。

需要注意的是，只有职工医保参保人才有个人账户，也只有职工医保参保人，才能将个人账户资金共济给家庭成员。同时，职工医保个人账户，钱可以共济，卡不能共用。无论在任何情况下，就医购药都必须使用患者本人的医保卡。

国家医保局最新数据显示，今年1至8月职工医保个人账户共济2.18亿人次，共济金额262.57亿元。截至9月16日，11个省份已将共济范围扩大至近亲属，26个省份及新疆生产建设兵团已实现职工医保个人账户省内跨统筹区共济。

国家医保局有关负责人此前表示，预计到今年年底，各地将实现个人账户的省内共济，明年起将探索推动跨省共济。