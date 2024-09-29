亮出监管利齿填补牙膏市场的“蛀洞”

随着人们口腔健康意识的增强，我国牙膏市场总体规模持续增长，产量也在稳步提升。但是近年来，牙膏价格不断上涨，过去几块钱一支的牙膏现在动辄几十块，甚至上百元，许多消费者直呼“刷不起”。有媒体调查发现，在一些电商平台，不少牙膏产品大肆宣称其具有消炎、止血、抗过敏、治牙周炎等功效。可问题在于，这种种让人眼花缭乱的功效，是真的么?

据报道，如今一个最新的所谓高端产品，叫“抗幽牙膏”，可抑制、预防甚至杀灭幽门螺杆菌。更有一些产品打出了“对幽门螺杆菌有效灭杀99.85%”“根源灭幽门”“全家适用，无效可退”等字眼。常言道，不看广告，看疗效。那实际效果究竟如何呢？

据了解，幽门螺杆菌主要定植在胃里，治疗重点也是杀灭胃内细菌，所以通过刷牙来根治幽门螺杆菌是不可能的。之前就有报道，因为构成虚假广告，某品牌主打的双效炫白牙膏就曾被工商部门处罚603万元。有商家还宣称“牙膏能促进牙齿生长”，其实这些都是毫无科学依据的。

宣称具有“抗幽门螺杆菌”的牙膏等产品，其实更大的可能是添加了广谱抑菌剂。如若长期大量使用广谱抑菌剂，还可能导致口腔内菌群紊乱，不利于口腔健康。“货不对板”忽悠消费者、规避监管的种种“抗幽牙膏”，不仅成了网红爆款，甚至还成了“刺客”，着实是能坑一个是一个。

牙膏是日常生活必需品，保护好消费者权益，就不能任“抗幽牙膏”大行其道。《化妆品监督管理条例》规定：“牙膏参照有关普通化妆品的规定进行管理。”

《牙膏监督管理办法》规定规范牙膏功效管理和标签要求；规定牙膏实行备案管理，牙膏新原料按照风险程度进行注册或者备案管理，并实行安全监测制度；明确牙膏备案人对牙膏的质量安全和功效宣称负责……对牙膏行业的规范管理要真正落地生效，必须亮出监管“牙齿”，形成各方合力填补牙膏市场的“蛀洞”。

要让各方守土有责，关键是加强监管力度，倒逼责任落实。比如，要加大对违法企业的打击力度，对生产、销售“抗幽牙膏”等问题牙膏的平台、商家依法依规予以惩治，提高不法商家的违法成本，通过监管前置，防范问题牙膏、三无牙膏流入市场；对违法违规的生产商家、广告代言人、广告发布平台等，要实行全链条惩治。电商平台也要尽好管理责任，加强对入驻商家的管理，不能当问题牙膏的“帮凶”。

只有亮出与刷好监管“利齿”，才能防范牙膏行业野蛮生长，促进牙膏行业健康有序发展。要让监管“牙齿”成为“铁齿铜牙”，需通过固本强基，有力规范牙膏行业，给牙膏市场好好“刷刷牙”，补上牙膏市场的“蛀洞”。只有从根本上遏制了这些市场乱象，才能从根本上保护好广大消费者的合法权益。

此外，也应加强相关科普及消费警示。比如，消费者在购买牙膏时，应通过产品标签标注的产品名称、功效宣传、适用人群、注册证编号或者备案凭证编号等信息，辨别好产品再进行购买和使用。当购买到涉嫌虚假宣传的牙膏产品时，要固定相关证据，及时通过法律途径维护好自身的权益。（戴先任）