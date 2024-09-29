不用办卡、灵活预约……共享健身房来了，你还宅着吗？

今年是《全民健身场地设施提升行动工作方案》实施1周年。记者注意到，我国多地都在探索建设城市社区15分钟健身圈，也就是在城市社区，居民从居住地步行或骑行不超过15分钟范围内，就有群众性体育活动的场地设施。而伴随着健身圈的建设，有一类价格亲民、场地不大但设施齐全的共享健身房出现在很多城市。

出门下楼、刷脸进入、扫码启动跑步机后便能畅快开跑。眼前的这个健身房，前身实际上是一个闲置的架空层。在湖南长沙的这个社区，工作人员考虑到现有的健身场地已经无法满足居民的需求，便向上级部门提出申请、征得整栋楼全体居民同意后将这里改为共享健身房。

价格亲民、设施齐全、无人推销，自从楼下有了这家社区共享健身房，湖南湘江新区的小区居民便有了一个健身运动的好去处。

在上海市，许多地方也开设了社区共享健身房。位于上海静安区的彭浦新村社区，记者看到，即便是工作日下午也有不少市民来到这里运动，这个共享健身房内配备了跑步机、椭圆机、划船训练器等器械，满足不同健身人群的需求。

传统健身房大多设在商业区，费用高昂，营业时间相对固定，难以满足部分居民的需求。而“共享健身房”更多地分布于居民社区周边，充分利用了闲置的公共空间，采取全天候开放的智能化管理方式。

建设“共享健身房” 可持续发展是关键

不用办卡、灵活预约，扫码入场、离场结算，这些成为了共享健身房的标签。社交媒体上，还有博主称这是“比坐地铁还便宜的健身房”，也有人在评论区调侃“不去健身感觉亏了”。那么，这些共享健身房，是怎么做到价格亲民的呢？

记者在多地了解到，政府出资建设的共享健身房大多是由社区免费提供闲置场地，企业提供技术和运营支持，因此有的共享健身房每月只需几十元，还有的“一元一天”。全商业化的共享健身房，单次的健身费用也大多十几、二十几元不等。

专家介绍，共享健身房的核心优势在于物美价廉，普遍是按照训练次数或训练时长收费，与传统健身房售卖年卡、季卡不同，再加上有的共享健身房还有政府补贴政策的支持，使用费用大幅度降低，也极大降低了公众参与健身的门槛。

据了解，政府出资建设的共享健身房很大程度上依赖于当地政府的资金支持，后期再引入第三方运营公司。而前期的研发投入及商业回报，需要一定的时间。专家认为，社区共享健身房在建设之初，就应考虑如何可持续的问题。

无人值守降低管理成本 安全保障重要凸显

尽管共享健身房在建设运营中存在一定的困难，不过低廉的价格深受居民喜欢。同时，记者还观察到，共享健身房的另一个重要特点是依托智能化设备，实现了无人管理模式。

在社区共享健身房里，大多是无人值守的运转模式。在这块后台大屏幕上，循环显示着长沙所有场馆内的2000多个摄像头拍摄的实时画面，几乎覆盖了场馆的每个角落。

在北京的这家连锁共享健身房，扫码进入、扫码打开跑步机，电子屏幕签到，大多数时间实行“无人打扰式”营业。专家认为，这种模式降低了运营的人力成本，还通过对用户健身数据的记录与分析，提升了整体服务的质量。不过，“无人打扰”的同时，器材的使用安全也显得尤其重要。

不过，“无人值守”模式较难实现私人订制的健身方案，这是和传统健身房最大的不同。传统健身房通常提供更加高端的健身设备、专业化的私教课程和个性化的会员服务。专家认为，共享健身房和传统健身房也并非是完全替代的关系。