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健康“医”点通

假期带娃出行 这些健康提示请收好

陈子源

2024年10月02日13:54 来源：人民网

正值国庆假期，不少家长带着孩子出游。出行过程中，家长要提高警惕，照看好孩子，并帮助孩子增强健康安全意识，提高其自我保护能力。家长与孩子需要重点关注哪些方面？为此，人民网采访了河南省儿童医院疾病预防控制科科长甄兴刚、皮肤科主任医师王胜春。

(责编：乔业琼、高雷)




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