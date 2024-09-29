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健康“医”点通

秋燥易伤肺 这份秋季养肺指南请收好

2024年09月29日08:23 来源：人民网

秋分过后，随着气温和湿度下降、风速加大，人体容易感受外部的燥邪，燥邪又最易伤肺。广东省中医院大德路总院呼吸病科（PCCM）主治医师吴镇湖在接受采访时表示，秋分后要重视养肺，做到内润燥邪、外御寒凉，以适应气温变化、预防疾病侵袭。

(责编：郝帅、吕骞)




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