拒绝“容貌焦虑”，远离医美乱象悲剧

近年来，国家卫健委、市场监管总局等相关部门加大了对医疗美容行业的监管整治力度，但因不当医美操作导致的医疗事故仍时有发生。近期，四川乐山一名中年女性在医美门诊因做腰腹部抽脂手术导致去世的事件，再次将医美行业的安全问题推到了公众视野的中心。

“美容”变“毁容”，“要美”变“要命”，医美乱象导致的事故，在社交媒体平台上引发深刻讨论。为何越来越多的人热衷于各种医美项目？一些社交媒体平台、广告宣传以及网络红人持续向公众展示一些畸形审美观点，导致自然、健康的审美观被扭曲，“容貌焦虑”“身材焦虑”被不断放大，影响了人们尤其是青少年的身心健康发展。

不难看出，这些“容貌焦虑”的背后，是对自我价值的不确定和对社会期望的过度迎合。一方面，在当今这个信息爆炸、审美观念日趋多元化的时代背景下，社交媒体上充斥着大量过度修饰的照片以及视频，导致人们往往容易陷入一种误区，认为只有符合某种特定外貌标准，才能赢得社会的认可和尊重，从而忽视了每个人独特的内在价值和个性魅力。

另一方面，医美行业的安全问题日益凸显，行业乱象导致的风险正逐渐加剧，这无疑给我们敲响了警钟。为了减少和避免此类事故的发生，在政府加大力度严查取缔无证经营的“黑医美”“黑诊所”之外，还需加强正规医疗美容行业从业人员资质审核与培训，确保每一位从业者都具备扎实的医学基础知识和良好的职业道德素养，并进行定期培训以及考核，此外，还要建立健全医美产品追溯体系，确保每一款产品的来源可追溯、质量可保证，以此保障医美安全。

与此同时，还应该营造更加包容多元的社会氛围和审美导向，尊重和接纳每一个人独特的体貌特征，杜绝把诸如“白幼瘦”、欧式双眼皮、尖下巴等当作判断美丑的单一标准，引导人们摆脱外貌身材压力，拒绝“容貌焦虑”。

美是形态多元且丰富的，它不仅展现于外在的容貌或身材，更在于人们的内在品质、生活态度以及与世界相处的方式。所以，在我们注重外在形象的同时，切莫忘记内在修养的提升，并学会珍惜并接纳自己的不完美，唯有如此，才能获得真正的美。