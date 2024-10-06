当年轻人“迈入”养老院

国庆期间，福州市国德老年康养中心沉浸在一片红色的海洋。院内张灯结彩热闹非凡，“00后”田龙行与爷爷奶奶们一道，挥舞着手中的小红旗，在歌声中度过别样的节日。

2023年，毕业于福建医科大学社会工作系的田龙行来到养老院当社工。逢年过节为老人们策划活动，给大家带去欢声笑语，成了他的主要工作。

国德老年康养中心是一家养老院，老人平均年龄83岁。与“老朋友们”相处的一年里，田龙行从陌生到亲切，渐渐对这个大家庭产生了归属感。

“在来到养老院以前，许多人都会有偏见，认为这是一个暮气沉沉的地方，但事实上，爷爷奶奶们不仅和蔼可亲，还活力满满。”田龙行说，老人们热衷于参加麻将、钓鱼等比赛，日常举行的手工、音乐、养生等活动也场场座无虚席，“虽然行动有不便，但生活仍然多姿多彩。”

相处久了，田龙行发现，身边的这些长辈有时候可爱得像个孩子。“遇到一些烦心事，他们会跑来跟我们发发牢骚，组织的活动时间太长，他们就会打盹犯困。”田龙行说，这给了社工团队不小考验，大家必须将活动和课程设计得精简有趣，让爷爷奶奶们乐在其中。

如今，国德老年康养中心的6名社工都是“90后”“00后”青年，他们中有的来自学前教育专业，擅长用教育孩子的方式引导这些“老顽童”，有的出身音乐专业，能带领老人们唱歌跳舞……大家各尽所能，将养老院变成一个其乐融融的老年课堂和游乐园。

福州市国德老年康养中心社工团队合影，左二为田龙行。新华社发

2021年毕业的郑智敏负责养老院的新媒体账号运营。今年5月起，她开始将镜头对准院里的老人，让他们分享自己的“人生智慧”，并发布到社交媒体。面对时下年轻人热议的话题，老人们风趣的回答常让网友直言“通透”。

郑智敏希望，自己可以一直当一名养老行业的记录者，为老人们丰富多彩的晚年生活留下影像记录，也向外界呈现一个真实而有爱的养老院生活。

近年来，银发经济兴起，越来越多年轻人成为养老服务中的“朝阳力量”。根据近年来《中国民政统计年鉴》数据显示，在中国养老机构中，35岁及以下职工人数呈递增趋势。

“养老不光要让老人老有所养，还要老有所乐，从身体照料到心理陪护，从膳食营养到精神娱乐，老年人日益多样化的需求催生了大量人才需求。近年来，随着高校养老护理等专业的课程逐渐成熟，越来越多年轻人开始投身到银发经济的广阔天地。”国德养老服务集团有限公司运营总监范国华说。