2岁以下婴幼儿照护服务怎么做，做什么？

这个国庆假期，“90后”刘芳芳选择趁着难得的假期，带着自己6个多月大的宝宝去“探园”。她和家人来到位于杭州市拱墅区的一家托育园内，带着宝宝沉浸式参观体验。作为全场最小的“体验官”，只见宝宝兴奋地抓起一个玩具，咿咿呀呀不停说着“婴语”。

“这是宝宝喜欢一样东西时候的表现，看起来他还比较适应这里的环境。”刘芳芳说，她产假结束马上要上班，家里没有老人帮衬，家里的宝宝谁来管成了一道难题。得知杭州许多托育机构推出婴幼儿照护“小月龄托”服务，立马赶来一探究竟。

的确，一般的托儿所最小的进门年龄也要两三岁，小月龄宝宝“无处可托”，成为摆在许多双职工家庭面前的一道难题。杭州是人才流入型城市。2岁以下“小月龄托”成为不少婴幼儿家庭从“产假后”到“学龄前”的刚需服务。

党的二十届三中全会提出要“加强普惠育幼服务体系建设”。从2020年起连续五年，杭州市以政府民生实事项目为载体，积极探索就近可及、普惠优先的普惠托育服务供给。

为进一步规范服务，杭州于近日发布《杭州市推进2岁以下婴幼儿托育服务工作方案》(下称《方案》)。

“2岁以下婴幼儿照护服务，无论对于托育机构、婴幼儿家长还是我们卫健管理部门，都是全新的探索。我们出台工作方案，目的在于引导托育服务向专业化、精细化领域发展，扩大2岁以下婴幼儿照护服务的有效供给，为有需求的家庭提供安心服务。”杭州市卫生健康委党委委员、副主任崔威武说。

2岁以下婴幼儿照护服务怎么做？托育机构够不够，是第一道问题。崔威武表示，《方案》首先明确加强规划引导，根据婴幼儿数量和分布情况，因地制宜，统筹推进2岁以下托位设置，稳步增加小月龄托育服务的供给。

针对托育服务供给尚有盲区，特别是0岁至2岁托育服务相对薄弱的状况，杭州通过盘活资源，社区单位两端发力，提高托育服务的便捷性。

为此，杭州加快已建居住区结合老旧小区改造等城市更新工作，利用金角银边挖潜补短，配建嵌入式托育服务设施，建成公建民营型社区普惠园104家。在单位端，会同杭州市总工会等部门共同推进用人单位办托。目前已有42家企事业单位、产业园区举办托育机构，实现“带娃上班”。

托育机构质量如何，照料是否专业？《方案》明确要深化医育结合，儿童保健医生加强对托育机构的现场指导，每月至少现场指导1次；同时支持托育从业人员到签约基层医疗卫生机构开展“医育跟诊”学习，了解婴幼儿生长发育重点。

“入托价格是影响家长送托意愿的主要因素之一。截至目前，杭州市已认定社会办普惠性托育机构364家，保育费均价在2800元左右。2023年，杭州全市共发放普惠托育收托补助3298万元。”崔威武说。

今年，杭州市卫健部门也委托会计师事务所对不同区县的40家普惠性托育机构开展成本调查。从调查结果看，大部分普惠托育机构主要依靠社会力量来租用商业楼宇开办，需自行负担房租、人工、装修和运营等经营成本，房租和人工成本占总收入的75%以上，普遍面临着前期投入多、运营成本高、投资回收周期长、抗风险能力弱等情况。

结合调查情况，杭州市提出普惠托育服务“降本增效”行动，希望更好地统筹政府、社区、市场三方力量，存量与增量并进，激发社会力量参与的积极性推动普惠性托育服务可持续发展。

以杭州市上城区一个机构的托大班为例，目前普惠均价在3300元/月，通过降本增效后将不高于2755元/月；而西部淳安县目前托大班普惠价格为1562元/月，通过降本增效后将不高于1160元/月，再加上杭州在推行的西部托育券600元的加持，实际每月送托的费用在560元左右，家庭养育成本得到明显减轻。

目前，杭州全市2岁以下托位占比18.97%，较上年末提高11%。据悉，杭州力争到2027年底，2岁以下婴幼儿托位占比(幼儿园托育部除外)达30%以上，专项岗位培训合格人数达500人以上。