堵住漏洞整治医美行业

近期，甘肃省兰州市侦破一起非法售卖医美药品案，查获各类品牌注射用A型肉毒素及其他3类医疗器械3.1万余件，涉案价值1000余万元，引发社会关注。

近年来，消费者追求“颜值”的热情高涨。一些非法医美机构和不法商户借机敛财，在没有资质的情况下提供美容服务，甚至购买非正规渠道的“三无”产品，给消费者带来健康风险，成为消费纠纷的“重灾区”。

医美行业乱象的根源，在于行业监管的缺失和不法商家的逐利心态。一方面，医美行业监管存在诸多漏洞，导致一些不法商家能够轻松逃避监管，从事违法活动；另一方面，部分商家为了追求高额利润，无视消费者的健康权益，生产和销售假冒伪劣产品。整治医美行业乱象，亟待形成部门监管、行业自律、消费者防范的共治格局。

部门监管要加强。应完善医疗美容服务行业法律法规体系，明确医美产品的质量标准、审批流程等，加强对从业机构的监督管理，对无资质或超范围经营的医美机构依法予以取缔。加强对医美市场的日常监管和执法检查，严厉打击非法生产、销售和使用医美产品的行为。对医美广告的监管要严之又严，防止虚假宣传和过度宣传误导消费者。

医美机构要强化自律。建立健全产品质量管理体系，确保所使用的产品符合国家相关标准，避免采购“三无”产品。加强对医护人员的培训管理，提高其专业素养和责任意识，规范医美服务过程。

医美的本质是医疗，稍有不慎，产生的伤害是不可逆的。因此，消费者在接受医美服务前，应仔细了解医美机构的资质和产品情况，选择正规的医美机构。同时，树立正确的审美观和消费观，结合自身的需要谨慎选择、理性消费，避免盲目跟风而忽视安全。接受美容服务时，要保存好病历及缴费凭证等材料，以便在发生纠纷时维护自身合法权益。